Windows 11: le novità dell'aggiornamento Moment 2

Panos Panay, il dirigente Microsoft che coordina gli sviluppatori di Windows, ha scritto un lungo post sul blog ufficiale dell’azienda per annunciare la novità: è arrivato Moment 2, il secondo grande aggiornamento di Windows 11 che cambia in modo anche profondo alcuni aspetti del sistema operativo di Microsoft.

Il primo cambiamento, forse il più importante in prospettiva futura, è l’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa di OpenAI (la stessa tecnologia vista su ChatGPT) all’interno di Bing, il motore di ricerca di Microsoft a sua volta inserito all’interno della taskbar del sistema operativo.

Windows 11 Moment 2: a tutta AI

Da quando Microsoft ha ampliato a oltre 10 miliardi di dollari i suoi investimenti in OpenAI, il primo risultato è stato il nuovo motore di ricerca Bing, integrato nel nuovo browser Edge. Ora quello stesso Bing entra anche in Windows 11 e in una posizione centrale: nella taskbar, al fianco del tasto Start.

Oltre mezzo miliardi di utenti al mese, secondo Microsoft, usano Bing dalla taskbar di Windows 11. Diventeranno molti di più, visto che ora è possibile usare quel piccolo riquadro per chattare con l’intelligenza artificiale e chiederle di generare risposte.

L’AI dentro Bing, in pratica, fa al motore di ricerca le domande che noi sapremmo fare e mette insieme le risposte generando un testo di senso compiuto, non una lista di fonti da consultare.

Per usare l’AI di ChatGPT all’interno di Bing è necessario aver aderito alla lista d’attesa: solo chi lo ha fatto vedrà il nuovo Bing all’interno di Windows 11 Moment 2.

Windows 11 Moment 2: le altre novità

Dopo aver installato l’aggiornamento Moment 2 su Windows 11, l’utente si trova di fronte anche molte altre novità interessanti. Da Windows 11, adesso, è finalmente possibile leggere le notifiche ricevute su iPhone e anche l’integrazione con gli smartphone Android migliora parecchio.

Anche Microsoft Teams è ora più integrato in Windows 11 e ha nuovi effetti per lo sfondo e filtri audio e video generati dall’AI. Filtri come "Eye Contact", che modifica l’immagine affinché sembri che l’utente guarda sempre verso la webcam, anche se in realtà ha lo sguardo altrove.

Arrivano, poi, molti nuovi widget, sia di Microsoft che di partner come Meta e Spotify. Ciò vuol dire, ad esempio, che potremo controllare in modo molto veloce ed efficace chi ci ha scritto su Messenger, o gestire la riproduzione della musica in streaming.

Infine, arrivano anche nuovi suggerimenti basati sull’AI all’interno delle ricerche in Esplora File e nel menù Start, ma solo su Windows 11 Pro e se l’utente è collegato ad Azure Active Directory (AAD).

Come installare Windows 11 Moment 2

Windows 11 viene aggiornato a Moment 2 in maniera del tutto automatica, tramite Windows Update, sui PC che sono stati già aggiornati a Windows 11 22H2, che hanno cioè installato il secondo aggiornamento semestrale del 2022.

Chi ha fretta di provare Moment 2, però, può andare su Impostazioni > Windows Update e cercare se ci sono aggiornamenti in attesa di essere scaricati e/o installati. Altrimenti, basta aspettare qualche giorno: Moment 2 è già in rollout.