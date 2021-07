WitcherCon: il programma completo per i fan di The Witcher

Twitch e YouTube sono le piattaforme scelte per ospitare in streaming il 9 luglio alle 19:00 e una seconda programmazione il 10 luglio alle 3:00 la WitcherCon. A presentare l’evento annunciato da Netflix e CD Projekt Red sarà la conduttrice britannica Julia Hardy. WitcherCon sarà la celebrazione dell’universo di di Rivia: online attori e creatori interagiranno con i fan.

The Witcher narra di un mondo abitato da umani, elfi e altre creature magiche. Questa diversità provoca equilibri instabili. I witcher sono, in questo universo, dei guerrieri mutanti che combattono i mostri che vogliono uccidere la popolazione civilizzata. Tra tutti il witcher per eccellenza è Geralt di Rivia: un guerriero con speciali poteri che uccide per denaro. La storia della serie tv sbarcata su Netflix e dei videogiochi di CD Projekt Red si basa sulle vicende di questo indomito combattente. Si attendono milioni di fan per la programmazione in stream del mondo di Geralt di Rivia: la WitcherCon sarà un’autentica soddisfazione.

WitcherCon: si parte con The Witcher 2 Carte del destino

Il palinsesto ufficiale di WitcherCon prevede un primo incontro tra lo showrunner della serie Lauren Schmidt Hissrich e diversi componenti del cast tra cui Anya Chalotra, Paul Bullion e altri, che pescheranno, da un misterioso mazzo, delle carte. Ognuna porta con se la domanda di un fan. Questa pesca casuale determinerà il destino degli ospiti. Non mancheranno rivelazioni a sorpresa e approfondimenti sul backstage.

WitcherCon: Ricordi di viaggio e Oltre i videogiochi

La WitcherCon prosegue, a cura della CD Projekt Red, e prevede la parte chiamata Ricordi di viaggio in cui gli sviluppatori del gioco sveleranno le storie segrete che hanno catturato milioni di giocatori in tutto il mondo. Vecchi ricordi e inediti sconvolgenti dei creatori di The Witcher.

Le menti della saga continueranno a tenere alta l’attenzione nella terza parte di WitcherCon chiamata Geralt di T-Rivia: gli stessi ideatori testeranno la loro conoscenza storica del gioco.

A seguire verranno forniti gli ultimi dettagli sui fumetti ed eventuali giochi da tavolo ispirati a The Witcher a cura di CD Projekt Red.

Storie del lupo bianco nell’ultima parte di WitcherCon

Nell’ultima parte del palinsesto troviamo il protagonista assoluto della serie Geralt di Rivia, Henry Cavill, che avrà una vera e propria conversazione con i fan grazie alla moderazione di Josh Horowitz già conduttore di MTV e Comedy Central.

Risponderà alle loro domande, parlerà di fantasy e chissà, probabilmente svelerà qualche curiosità e sorpresa riguardante la seconda stagione di The Witcher.