Netflix, quale abbonamento conviene

Tra le tante piattaforme online per guardare film e serie TV in streaming a disposizione degli utenti, Netflix è ormai una delle più usate non solo in Italia ma in tutto il mondo, nonostante il recente aumento dei prezzi. Oggi è possibile guardare i contenuti di Netflix scegliendo tra quattro tipi di abbonamento: Standard con pubblicità, Base, Standard e Premium.

Quali sono le differenze tra i tre abbonamenti Netflix e quale abbonamento conviene scegliere? Tutto dipende dalle proprie esigenze, anche in considerazione delle limitazioni alla condivisione dell’account ora applicata dalla piattaforma che ha introdotto il sistema del Nucleo domestico.

Ecco, quindi, quali sono le caratteristiche degli abbonamenti Netflix e come individuare quello più conveniente in base alle proprie esigenze.

Netflix: abbonamento Standard con pubblicità

L’abbonamento più economico per accedere a Netflix si chiama Standard con pubblicità e prevede un costo di 5,49 euro al mese. Con quest’abbonamento è possibile accedere ai contenuti con risoluzione di 1080p ma senza la possibilità di effettuare il download per la visualizzazione offline.

La principale caratteristica di questa versione di Netflix, oltre al prezzo ridotto, è la presenza della pubblicità. In media, con questo piano, ci sono 4 minuti di pubblicità ogni ora di contenuti visualizzati. Il dato effettivo può variare in base a vari fattori.

Questo piano consente l’accesso a Netflix da un solo dispositivo per volta. Non c’è, quindi, la possibilità di vedere i contenuti della piattaforma da più dispositivi. Una parte del catalogo del servizio, inoltre, non è accessibile con questo piano (per gli altri piani, invece, tutto il catalogo è sempre incluso).

Netflix: abbonamento Base

L’abbonamento Base a Netflix costa 7,99 euro al mese. Prima dell’introduzione del piano con pubblicità, l’abbonamento Base era il piano più economico del servizio di streaming. In questo caso, i contenuti sono visualizzati con risoluzione massima di 720p e sempre senza interruzioni pubblicitarie.

Con il piano Base è possibile accedere a Netflix da un solo dispositivo. Non è supportato l’accesso da due o più dispositivi in contemporanea. C’è, invece, la possibilità di effettuare il download dei contenuti per la visualizzazione offline.

Netflix: abbonamento Standard

Con il piano Standard di Netflix è possibile accedere ai contenuti della piattaforma con risoluzione di 1080p a fronte di una spesa di 12,99 euro al mese. In questo caso, a differenza della versione con pubblicità, c’è la possibilità di effettuare il download dei contenuti per la visualizzazione offline.

Gli utenti che scelgono questo piano hanno la possibilità di accedere alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea, dovendo però rispettare le limitazioni fissate dal sistema del Nucleo domestico che limita la condivisione con altre persone a differenza di quanto avviene, ad esempio, con la condivisione di Amazon Prime Video.

In ogni caso, è possibile aggiungere 1 utente extra al proprio Nucleo domestico in modo da eliminare il vincolo alla condivisione. Il costo è di 4,99 euro al mese oltre al canone dell’abbonamento. L’utente extra avrà un profilo, un account e una password personali.

Netflix: abbonamento Premium

La versione più completa di Netflix è Premium. Il piano in questione prevede un costo di 17,99 euro al mese con la possibilità di sfruttare la riproduzione dei contenuti con qualità massima e, quindi, con risoluzione 4K + HDR. C’è il supporto al download dei contenuti per la visualizzazione offline.

Con il piano Premium è possibile accedere a Netflix da un totale di 4 dispositivi in contemporanea, nel rispetto delle regole del Nucleo domestico. In questo caso è possibile aggiungere fino a 2 utenti extra, sempre al costo di 4,99 euro al mese in più per utente.