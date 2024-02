Xiaomi 14, con la promo Amazon lo smartwatch è praticamente gratis

Bundle in super promo su Amazon. Acquistando lo Xiaomi 14 ricevi in "regalo" lo Xiaomi Watch S2 Pro, orologio dal valore di 250 euro. Ecco come funziona l'offerta

Amazon ci riprova. Dopo l’ottimo successo ottenuto con la promo bundle dello Xiaomi 13T che permetteva di ottenere un tablet in regalo acquistando lo smartphone top di gamma del colosso cinese, il sito di e-commerce gioca la stessa carta con il nuovissimo Xiaomi 14 lanciato sul mercato da pochissimi giorni. Infatti, acquistando il telefono nella versione 12GB di RAM e 512GB di memoria si può ottenere in "regalo" lo Xiaomi Watch 2 Pro, orologio smart dal valore di ben 250 euro. Un’occasione unica e irripetibile: sarebbe un grossissimo errore farsela scappare. Anche perché hai la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Per inquadrare meglio l’offerta, bisogna fare un piccolo excursus dei due dispositivi. Fughiamo subito i dubbi: si tratta in entrambi i casi di dispositivi premium. Lo Xiaomi 14 tra gli smartphone e lo Xiaomi Watch 2 Pro per quanto riguarda gli orologi smart. Lo Xiaomi 14, oltre ad avere tutte componenti di ultime generazione, compreso il processore Snapdragon 8 Gen 3, ha anche un comparto fotografico con pochi eguali sul mercato. Il merito è della partnership firmata con Leica che permette a Xiaomi di ottimizzare l’app fotocamera e gli obiettivi ascoltando i consigli degli ingegneri dell’azienda fotografica. Lo Xiaomi Watch 2 Pro, invece, è il miglior compagno che puoi avere se hai una vita attiva

Bundle Xiaomi 14 e Xiaomi Watch 2 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prima di vedere i "numeri" dell’offerta, è necessario spiegarla. Come già accaduto in passato con il lancio di altri smartphone Xiaomi, anche questa volta su Amazon troviamo una promo bundle. Al telefono viene affiancato un altro dispositivo del colosso cinese che viene praticamente regalato. Chi acquista la versione 12GB di RAM e 512GB di memoria dello Xiaomi 14 riceve senza sborsare un euro in più anche lo smartwatch premium Xiaomi Watch S2 Pro che ha un valore di listino di ben 250 euro.

Ricapitolando, il bundle che comprende Xiaomi 14 e lo smartwatch è disponibile su Amazon a un prezzo di 1099 euro e il risparmio rispetto all’acquisto singolo dei due dispositivi è di ben 250 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Il prezzo non è sicuramente basso, ma oramai per chi vuole uno smartwatch premium, bisogna mettere in conto di spendere una cifra che supera i 1.000 euro. Inoltre, se non avete bisogno dell’orologio, lo potete rivendere abbastanza facilmente e rientrare in parte della spesa sostenuta. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochi giorni.

Bundle Xiaomi 14 e Xiaomi Watch 2 Pro: caratteristiche e scheda tecnica

Partiamo subito con le caratteristiche tecniche. Lo Xiaomi 14 è uno smartphone premium e tra i migliori tra quelli in circolazione. Dotato di uno schermo AMOLED da 6,36" dalle dimensioni super compatte grazie alla quasi completa assenza di cornici. Frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz che rende l’utilizzo quotidiano più fluido. Processore Snapdragon 8 Gen 3 che assicura prestazioni fulminee con qualsiasi app. Il punto forte è il comparto fotografico realizzato con Leica. Nella parte posteriore trovi ottiche di nuova generazione con un’apertura ampia e che cattura ancora più luce. La qualità delle foto e dei video è di livello professionale e non manca il supporto dell’intelligenza artificiale. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel da 23 mm con stabilizzatore ottico dell’immagine, un obiettivo telemacro con gruppo di lenti flottanti e una fotocamera ultra-grandangolare sempre da 50 megapixel. La batteria è da 4610 mAh e arrivi a fine giornata senza troppi problemi. Ricarica rapida da 90W.

Nome azzeccatissimo per lo Xiaomi Watch 2 Pro. Lo smartwatch Xiaomi, infatti, assicura funzionalità e caratteristiche professionali in ogni singolo aspetto. A partire da uno schermo AMOLED da 1,43 pollici che puoi personalizzare in base alle tue necessità e che ha una luminosità elevatissima. Sistema operativo WearOS di Google che supporta un numero di app praticamente infinito, comprese tutte quelle dedicate al fitness e alla cura del proprio benessere psico-fisico. Hai a disposizione più di 150 modalità di allenamento, tra cui alcune dedicate a sport professionistici. Non manca un chip GNSS che utilizza i principali sistemi di geolocalizzazione. Misurazione della composizione corporea, monitoraggio avanzato del sonno e controllo ventiquattro su ventiquattro della frequenza cardiaca. La batteria dura un paio di giorni. Difficile chiedere di più.

