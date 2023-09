Xiaomi, il purificatore d'aria a metà prezzo: offerta da cogliere al volo

Fonte foto: Xiaomi

Il purificatore d’aria è un ottimo accessorio per mantenere pulita l’aria del nostro ambiente domestico o dell’ufficio, molto utile per le persone allergiche o nei periodi autunnali e invernali quando circolano maggiormente i virus influenzali. E allora, perché non approfittare dell’offerta in corso su Amazon, che vede lo Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact proposto addirittura a metà prezzo e al minimo storico. Un ottimo affare per un purificatore d’aria dalle dimensioni abbastanza contenute e che si adatta a qualsiasi tipologia di stanza, ufficio o abitazione che sia.

Come ci ha abituato Xiaomi in questi ultimi anni, anche questo dispositivo per la smart home segue la filosofia del colosso cinese: prodotto di ottima qualità a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla media. I componenti presenti all’interno e le tecnologie innovative sviluppate da Xiaomi, rendono l’elettrodomestico smart uno dei migliori nella sua categoria. Nella parte superiore è presente anche un comodo schermo dove puoi controllare in tempo reale i risultati del purificatore. Inoltre, consuma poca energia e lo puoi tenere acceso anche di notte, essendo il rumore molto limitato. Non farti scappare questa super opportunità.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact: le caratteristiche tecniche

Il purificatore d’aria Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact è adatto per tutti gli ambienti domestici o lavorativi, grazie alle sue dimensioni compatte. Può essere utilizzato, come già detto, in ogni posto della casa o dell’ufficio, e lo puoi poggiare su un tavolo o sul pavimento. Molto efficace, è in grado di intrappolare il 99,97% delle particelle con una grandezza di 0,3 micron grazie alla filtrazione 3-in-1. Il filtro può essere rimosso molto facilmente e lavato per migliorarne l’efficienza e togliere la polvere che si intrappola. Come si può intuire facilmente dal nome, l’elettrodomestico è anche smart e lo puoi gestire da remoto con l’app dello smartphone o molto più semplicemente con un comando della propria voce (supporta sia Google Home sia Alexa)

Uno dei principali vantaggi di questa funzionalità, oltre a quello di non dover essere sempre in casa per cambiare impostazioni o modalità di utilizzo, è quello di programmarlo: così troverai l’ambiente purificato quando tornerai a casa o quando entrerai in ufficio. Il monitoraggio della qualità dell’aria in tempo reale tiene sotto controllo le variazioni per ottimizzare la purificazione. È dotato di un indicatore luminoso a quattro colori e ha un motore da alta efficienza energetica per un basso consumo in bolletta.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact: prezzo e offerte in corso

Un’offerta da non farsi scappare. Oggi troviamo il purificatore d’aria Xiaomi con uno sconto eccezionale del 50% a un prezzo di 74,89€. Per il purificatore d’aria si tratta del minimo storico e di una delle migliori promo di sempre sul sito di e-commerce. L’elettrodomestico è già pronto per essere spedito e la consegna avviene in tempi brevi. Approfitta della promo straordinaria e acquista uno strumento contro allergie e influenze, soprattutto con l’arrivo della stagione fredda.

