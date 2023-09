Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus, il prezzo è crollato: affare del giorno

Fonte foto: Xiaomi

La scopa elettrica senza fili è sicuramente uno degli elettrodomestici più in voga degli ultimi anni, soprattutto grazie alle innovazioni tecniche che hanno reso più semplice la pulizia quotidiana. Se alla maneggevolezza assicurata dall’essere senza fili, ci aggiungiamo la snodabilità e altre funzioni interessanti, abbiamo un elettrodomestico imperdibile. Caratteristiche che ritroviamo tutte nella scopa elettrica Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus, che oggi troviamo in offerta al minimo storico con uno sconto incredibile del 39%. Un prezzo imperdibile che la fa diventare immediatamente un best-buy.

Un vero portento della pulizia, grazie al motore ad alte prestazioni abbinato alla spazzola a "V". Si muove agevolmente sui tappeti, con delicatezza per non rovinarli. Molto utile anche il sistema di separazione ciclonico, per separare efficacemente la polvere e non farla entrare all’interno del motore. In questo modo, l’aria fluisce in modo uniforme aumentando ulteriormente l’efficienza del filtro.

Scopa elettrica Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus: tutte le caratteristiche

Aspirazione potente offerta da questa scopa elettrica di casa Xiaomi, grazie alla potenza massima di 120AW per in ogni istante una pulizia approfondita. Il che va tutto a tuo vantaggio: non perdi tempo nel dover ritornare sulla stessa zona più volte. Molto utile la spazzola ad alta rotazione con un largo diametro, la quale permette di pulire sia superfici morbide che dure. Quindi si adatta bene anche su pavimenti delicati come il parquet. Anche in caso di capelli o peli di animali domestici, la spazzola non si inceppa grazie al design anti-groviglio. Sempre riguardo la spazzola, nella confezione troverai un set di spazzole per pulire superfici di tipo diverso. Tre sono le modalità di pulizia, il che personalizza l’utilizzo in base alle proprie esigenze.

Molto utile poi il sistema di separazione ciclonica e la filtrazione a 5 passaggi, per un’efficiente separazione della polvere e l’aspirazione anche delle particelle piccole. Pur essendo senza fili, garantisce una generosa autonomia di utilizzo, fino a un’ora, il che ti consentirà di pulire casa senza l’ansia che possa spegnersi. La batteria da 2500mAh può essere sostituita in modo veloce e semplice premendo un solo pulsante. Tornando alla spazzola, la bocchetta a lancia sottile e flessibile è progettata proprio per arrivare fino alle aperture e alle aree più ristrette, così da non dover rinunciare a pulire i punti ciechi e meno facilmente raggiungibili della casa. Può essere utilizzata anche per pulizia della propria auto per come si destreggia tra i sediolini.

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus: prezzo e offerte in corso

Un’offerta che ti stupida. La scopa elettrica Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus è disponibile con uno sconto è del 39%! Ciò significa che il prezzo è calato fino a 182,89 euro. Un prezzo difficilmente riscontrabile sul mercato per una scopa elettrica dalle pari caratteristiche. Aggiungiamo allo sconto i vantaggi conferiti dall’abbonamento Amazon Prime in termini di consegna e di restituzione, oltre la possibilità di pagarla a rate attivando la finanziaria Cofidis.

Scopa elettrica Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus