Fonte foto: Yale

Yale aggiorna la sua gamma di prodotti smart per la sicurezza domestica con il lancio della nuova Smart Lock Linus L2, modello di punta dell’offerta del brand. Si tratta di una serratura smart che punta a incrementare il livello di sicurezza della propria abitazione, andando a integrarsi con altri prodotti dell’ecosistema di Yale, come l’Allarme Smart, le Telecamere Smart e il Campanello Smart.

Per gli utenti che scelgono Smart Lock Linus L2 c’è la possibilità di sfruttare la gestione tramite l’app Yale oltre all’interoperabilità con assistenti virtuali come Alexa e Google Home e con altri prodotti per la Smart Home, come i sistemi di illuminazione di Philips Hue. La nuova serratura smart di Yale può essere acquistata da questa settimana in Italia.

Smart Lock Linus L2: caratteristiche tecniche

La nuova Smart Lock Linus L2 si caratterizza per un’installazione semplice e veloce, adattandosi alla maggior parte dei cilindri e delle serrature, con possibilità di montaggio senza modifiche alla porta di casa. La nuova generazione della serratura smart di Yale è più veloce del 20% rispetto al modello precedente, L1, e ora integra il Wi-Fi (eliminando la necessità per gli utenti di dover acquistare il Connect Wi-Fi Bridge per poter utilizzare le funzionalità di controllo da remoto) ed è abbinabile a dispositivi esterni come il Tastierino Smart e il nuovo Yale Dot, per bloccare e sbloccare la porta senza dover aprire l’app Yale sul telefono.

Per i suoi utenti, Smart Lock Linus L2 propone diverse funzionalità avanzate, a partire dall’accesso senza chiavi alla propria abitazione. Tramite l’app Yale, infatti, è possibile programmare il blocco e lo sblocco della porta in determinati momenti della giornata oltre che gestire alcune funzionalità da remoto. Ad esempio, è possibile controllare a distanza se la porta è stata chiusa ed è possibile verificare gli ingressi all’abitazione, per controllare se i propri figli sono rientrati in casa o meno, tramite un apposito Feed delle attività, anche con notifiche in tempo reale.

È anche possibile fornire delle chiavi virtuali a persone fidate che potranno, quindi, accedere all’abitazione anche senza avere le chiavi. Rispetto alla generazione precedente, inoltre, Smart Lock Linus L2 è più piccola del 20% ed integra pile ricaricabili in grado di offrire fino a 6 mesi di autonomia (l’app avviserà, con ampio anticipo, all’utente in merito alla necessità di dover ricaricare le pile).

Smart Lock Linus L2: prezzo e disponibilità

La nuova Smart Lock Linus L2 è disponibile in Italia da questa settimana, con un prezzo consigliato di 229 euro. Per gli utenti interessati alla serratura smart c’è la possibilità di scegliere tra due colorazioni, argento e nero.