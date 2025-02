EZVIZ lancia la linea Smart Entry per la sicurezza di casa

Fonte foto: EZVIV

EZVIZ ha annunciato il lancio della nuova gamma Smart Entry. Si tratta di una linea di prodotti che punta a massimizzare la sicurezza in casa, rendendo più facile e sicuro l’accesso alla propria abitazione.

A disposizione degli utenti ci sono nuovi videocitofoni oltre che spioncini wireless e una serratura smart. Tutti i dispositivi potranno poi essere gestiti, per quanto riguarda le rispettive funzionalità smart, tramite l’app EZVIZ.

I prodotti della gamma EZVIZ Smart Entry

Tra le novità annunciate da EZVIZ ci sono i videocitofoni smart monofamiliari. La gamma comprende tre modelli. Il primo è HP5 che include anche un display touch da 7 pollici per l’interno oltre a una telecamera grandangolare con risoluzione 1080p e la comunicazione bidirezionale.

Il modello in questione supporta anche la visione notturna a infrarossi fino a 5 metri e consente anche il camuffamento della voce. A disposizione degli utenti c’è anche HP7, che include funzionalità aggiuntive come il rilevamento di figure umane tramite AI, con notifiche in tempo reale.

C’è anche l’accesso tramite scheda RFID oltre alla possibilità di aprire la porta a distanza o creare codici di accesso temporanei tramite QR code scannerizzabili. Questo modello integra uno schermo touch da 7 pollici per l’interno, un sensore 2K e la visione notturna fino a 5 metri.

Tra i nuovi prodotti c’è anche il modello EP7, dotato di tastiera integrata, batteria rimovibile e anche un pannello per la ricarica solare da abbinare al dispositivo. Un’altra interessante aggiunta alla gamma EZVIZ è rappresentata dalla Smart Lock DL01 Pro.

Si tratta di una serratura smart retrofit fai-da-te che consente di aprire la porta con lo smartphone, sfruttando la connettività Bluetooth oltre che di condividere chiavi digitali e garantire l’accesso tramite codici (risultando ideale anche per appartamenti adibiti a strutture ricettive per affitti brevi).

C’è anche la possibilità di sfruttare la chiusura automatica della porta, che si attiva subito dopo aver chiuso la porta. Se la porta non è stata chiusa bene (ma solo socchiusa, ad esempio) la serratura invierà una notifica allo smartphone dell’utente.

A completare la gamma EZVIZ Smart Entry ci sono gli spioncini wireless DP2C e HP2 che includono il visore digitale connesso al Wi-Fi per il controllo della porta, sia da remoto che tramite un apposito monitor interno. Il modello DP2C, inoltre, è dotato anche di video comunicazione bidirezionale e funzione di rilevazione del movimento.

Prezzi e disponibilità

La nuova gamma EZVIZ Smart Entry è già disponibile tramite i vari rivenditori autorizzati. Di seguito sono riportati i prezzi consigliati dei nuovi prodotti appena annunciati.

videocitofono HP5 : 199 euro

: 199 euro videocitofono HP7 : 269 euro

: 269 euro videocitofono EP7: 399 euro

399 euro spioncino wireless DP2C : 139 euro

: 139 euro spioncino wireless HP2 : 69 euro

: 69 euro Smart Lock DL01 Pro: 269 euro

Alcuni prodotti sono già acquistabili su Amazon.

EZVIZ Wi-Fi Smart Lock, Serratura Smart con Tastiera Multifunzione e Gateway, Serratura Elettronica con Accesso Remoto e Bluetooth, Sblocco Senza Chiave Tramite l'App, Blocco Automatico, DL01 Pro

EZVIZ EP7 2K Videocitofono Intelligente Connesso, Campanello Video Senza Fili, 7 Pollici Touch Monitor, Alimentazione Solare, Audio Bidirezionale, WiFi 2.4/5 GHz