Soundbar al minimo storico: a questo prezzo è un affare per tutti

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Amazon

Avere un audio con una qualità da cinema anche nel salotto di casa è tutt’altro che semplice. La qualità dell’impianto audio degli smart TV non è elevatissima, soprattutto se il televisore non è di fascia alta. Cosa fare, quindi, per avere un audio top di gamma anche a casa? Molto semplice: acquistare una soundbar, un accessorio che si collega al proprio televisore e che permette di avere un audio da cinema anche in casa. Oramai se ne trovano sempre di più sul mercato e ce ne sono per tutti i gusti: sia per chi vuole spendere poco sia per chi è alla ricerca dell’offerta del giorno. Offerta del giorno che vi proponiamo noi: su Amazon è disponibile questa soundbar Yamaha C20A con uno sconto del 37% al prezzo più basso di sempre. Acquistandola oggi risparmi 100€ e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Nonostante le dimensioni compatte, questa soundbar Yamaha offre tutto quello che si cerca in un dispositivo di questo genere, a partire da una qualità dell’impianto audio elevatissima. I bassi sono molto potenti, il suono surround avvolge tutta la stanza e non devi alzare il volume per ascoltare al meglio i dialoghi grazie alla tecnologia Clear Voice. E puoi scegliere anche tra diverse modalità di suono in base alla tipologia di contenuto. Insomma, una soundbar completa e che non bisogna farsi scappare per nessun motivo.

Soundbar Yamaha

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Soundbar Yamaha: caratteristiche e funzionalità

In molti conoscono Yamaha soprattutto per le sue motociclette, ma in realtà il colosso giapponese vanta un’esperienza decennale anche nel comparto audio. E questa soundbar Yamaha C20A ne è la dimostrazione: qualità elevata a un prezzo alla portata di tutti.

Piccola (lunga solamente 60 centimetri), dalle dimensioni compatte, ma con un audio di livello superiore. La soundbar Yamaha C20A è pronta a stupirvi con le sue tecnologie innovative, come ad esempio Clear Voice che permette di ascoltare nitidamente i dialoghi dei film e delle serie TV senza dover alzare il volume. Le voci dei protagonisti emergeranno sul rumore di sottofondo (funzione molto utile soprattutto per i nottambuli). Altra peculiarità della soundbar Yamaha è il suono surround: ti sembrerà di stare al cinema con un audio proveniente da diversi punti della stanza. Non mancano dei bassi potenti, grazie al sub-woofer integrato. Sono presenti anche quattro diverse modalità di suono, specifiche in base alla tipologia di contenuto. Se stai vedendo un film, puoi attivare la modalità specifica, e puoi fare lo stesso con la musica, i programmi TV e i videogame. Proprio la modalità Gaming è un’esclusiva presente in questa soundbar: potrai sentire il fragore dello stadio, oppure i passi dei nemici grazie all’ottima resa audio.

Qualità eccezionali, associate anche a una configurazione facile e veloce. Puoi configurare la soundbar in pochissimi minuti, collegandola al televisore con il cavo HMBI che supporta l’audio return channel (ARC). Disponibile anche l’app Sound Bar Remote per modificare direttamente dallo smartphone le varie impostazioni del dispositivo.

Soundbar Yamaha in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una promo così non la si vedeva da tempo per la soundbar Yamaha. Oggi è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo a 169,99€, minimo storico dell’utlimo periodo. Il risparmio è considerevole: ben 100€. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 34€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce e che attivi nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la ricevi a casa nel giro di pochi giorni. Un accessorio che non può assolutamente mancare nel tuo salotto: approfitta subito della promo.

Soundbar Yamaha