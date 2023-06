YouTube inaugura una nuova era: doppiaggio in tutte le lingue grazie all'AI

L’intelligenza artificiale trova un altro campo di applicazione: una nuova funzione di YouTube, infatti, sfrutta l’IA per effettuare il doppiaggio in altre lingue dei video caricati sulla piattaforma. Si tratta di un progetto già accessibile (ma solo in alcune lingue). Google, infatti, ha annunciato il rilascio del nuovo tool in occasione dell’evento VidCon.

Alla base del progetto c’è Aloud, uno strumento nato all’interno di Area 120, l’incubatore in cui Google concentra tutte le idee che potrebbero dar vita a tecnologie innovative in grado di arricchire i suoi servizi. La nuova tecnologia è già stata integrata in YouTube con un primo test che coinvolge centinaia di creator e quattro lingue diverse.

YouTube: come funziona il doppiaggio AI

La nuova tecnologia integrata da Google in YouTube è rivoluzionaria: Aloud è in grado di gettare le basi per il doppiaggio dei video di YouTube in qualsiasi lingua. Il tool, infatti, riesce a trascrivere tutto il parlato di un video, mettendo a disposizione del creator il testo integrale. A questo punto, il creator può revisionare il testo e, eventualmente, modificarlo correggendo eventuali errori commessi dal sistema di trascrizione.

Una volta ricevuto l’ok, il sistema IA di Aloud sarà in grado di doppiare il video, utilizzando la trascrizione approvata dal creator stesso. Questo sistema, potenzialmente, può essere sfruttato per effettuare il doppiaggio di qualsiasi video, partendo dalla lingua originale per arrivare a decine di lingue differenti. L’obiettivo è consentire a tutti gli utenti di YouTube di poter guardare i video presenti sulla piattaforma eliminando qualsiasi barriera linguistica.

Il test è iniziato

Attualmente, l’integrazione della tecnologia di Aloud in YouTube è ancora in una fase iniziale di test. Il progetto coinvolge centinaia di creator con l’obiettivo di mettere alla prova l’IA e valutare una possibile estensione su larga scala del nuovo tool che unisce traduzione e doppiaggio per i video. In questa prima fase, infatti, sono presenti solo poche lingue (oltre all’inglese, ci sono spagnolo, portoghese e indonesiano).

Gli utenti di YouTube hanno già la possibilità di attivare il doppiaggio a base di IA realizzato da Aloud. I video che integrano questa funzione, infatti, permettono di cambiare traccia audio con un paio di clic. Una volta avviata la riproduzione, basta premere l’icona delle Impostazioni (il tasto a forma di ingranaggio) e poi scegliere Traccia audio. A questo punto è sufficiente scegliere l’opzione desiderata tra le lingue disponibili.

Al termine di un breve caricamento, il video sarà aggiornato con l’adozione della nuova traccia audio generata dall’IA a partire dalla versione originale. In futuro, come evidenziato anche da Google, l’audio creato dall’intelligenza artificiale dovrebbe diventare sempre più espressivo, con l’obiettivo di adattarsi al meglio all’originale, sia in termini di tonalità che di sincronizzazione con il movimento delle labbra.