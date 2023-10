3 nuovi titoli da vedere su Apple TV+

Fonte foto: Apple TV+

A differenza di altre piattaforme di streaming, Apple TV+ non ha un catalogo ricchissimo che ogni mese si aggiorna con decine e decine di titoli inediti. La strategia, anzi, è stata fin dall’inizio quella di proporre pochi titoli di qualità. In effetti su Apple TV+ sono a disposizione vari film e serie tv notevoli e, in molti casi, pluripremiati. Una delle migliori serie è sicuramente Ted Lasso, ma gli spettatori hanno apprezzato anche Scissione (Severance è il titolo originale) e Foundation, liberamente ispirata all’omonima serie di libri di Isaac Asimov. Per chi fosse in cerca di qualche nuova serie tv o nuovo film da vedere su Apple TV+, allora, ecco tre titoli da tenere a mente.

Flora and Son

Uscito il 29 settembre, Flora and Son (nella foto) racconta di Flora (interpretata da Eve Hewson), una giovane mamma single che fatica a gestire il figlio adolescente Max (Orén Kinlan), che continua a cacciarsi nei guai. Incoraggiata dalla polizia, Flora compra al figlio una vecchia chitarra elettrica sperando così di spingerlo verso un hobby costruttivo. In effetti la musica diventa un collante sempre più forte tra madre e figlio. Il film, che è classificato come commedia, è firmato da John Carney, regista e sceneggiatore irlandese.

Physical

Questa serie tv è una commedia dark ambientata nella San Diego degli anni ’80. La protagonista è Sheila Rubin, una casalinga tormentata dall’animo diviso: da una parte sostiene le aspirazioni politiche del brillante e controverso marito e dall’altra, quando è nascosta dalle mura domestiche, lotta con serie di demoni personali legati all’immagine che ha di sé. La svolta arriva quando Sheila si appassiona al mondo dell’aerobica, che la trasforma da casalinga trascurata e succube del marito a forza economica potente e sicura di sé. Le puntate durano circa mezz’ora e la terza stagione è disponibile da agosto sulla piattaforma di streaming.

For All Mankind

Creata e scritta da Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi, la serie tv For All Mankind racconta una storia alternativa in cui nel 1969 l’allunaggio del primo uomo sulla Luna viene compiuto dall’Unione Sovietica. Gli Stati Uniti a quel punto concentrano i loro sforzi per restare al passo. La serie tv immagina, insomma, una corsa allo spazio mai terminata, che procede per tutti gli anni Ottanta e Novanta tra tensioni e scoperte sorprendenti.

Il titolo è ispirato alla placca commemorativa lasciata sulla Luna dall’equipaggio dell’Apollo 11: “We came in peace for all mankind”, siamo venuti in pace per tutta l’umanità. La serie tv ha ricevuto recensioni molto positive. La prima stagione è uscita nel 2019, la seconda nel 2021 e la terza nel 2022 (sono tutte composte da dieci episodi). La quarta stagione invece arriva tra poco: sarà disponibile su Apple TV+ il 10 novembre 2023.