4 nuove docu-serie crime da vedere su NOW

Fonte foto: Sky

Ottime notizie per gli appassionati di true crime: è agosto il mese giusto per vedere (o recuperare) Indagini – Caccia al killer, Io & l’assassino, Death On The Beach e Omicidi nell’Essex. Queste quattro docu-serie ricostruiscono le vicende dietro alcuni clamorosi casi di cronaca nera inglesi degli ultimi anni. L’appuntamento è su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, ma questi titoli sono disponibili anche on demand. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Indagini – Caccia al killer

Indagini – Caccia al killer (nella foto) è una serie true crime che ricostruisce la storia di alcuni terribili omicidi (dodici casi in tutto), mettendo in luce in particolare il ruolo svolto dalla scienza forense nell’identificazione degli assassini. Negli episodi ci sono anche interviste inedite agli agenti di polizia e agli scienziati forensi. Inoltre, viene spiegato in che modo i detective si muovono sulle scene del delitto, con una tecnica che permette loro di essere sicuri di non trascurare alcun dettaglio. La docu-serie è andata in onda il 10 luglio e ogni lunedì alle 21:15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, ma si può recuperare in qualunque momento on deman.

Io & l’assassino

Quando un serial killer viene scoperto e arrestato, a impressionare è anche il fatto che si tratta talvolta di persone apparentemente insospettabili e con accanto genitori, figli, partner o amici del tutto ignari della verità. Questa docu-serie indaga appunto il rapporto tra alcuni serial killer e i loro affetti più cari. Ad esempio, Cathy, dopo aver scoperto gli omicidi commessi dal partner Peter Tobin, trova il coraggio di denunciare gli abusi fisici, mentali ed emotivi da lui subìti. Shianne racconta com’è stato conoscere i crimini commessi da sua madre, Joanna Dennehy, e l’effetto che le ha fatto sapere di essere legata biologicamente a lei.

Pam e suo figlio Jamie rivelano invece cosa significa aver condiviso inconsapevolmente per anni lo stesso tetto di un pericoloso serial killer, Steve Wright. Anche questa docu-serie può essere recuperata on demand (è andata in onda dal 14 luglio e ogni venerdì alle 21:15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW).

Death On The Beach

Dal 4 agosto e ogni venerdì alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, tocca invece a Death On The Beach. Nel 2015 la ventitreenne britannica Chrissie Annesley è partita per una vacanza da sogno sull’isola di Koh Tao, al largo della costa thailandese, ed è morta dopo sei giorni. Il padre Boyne Annesley ha intrapreso un’indagine per capire cos’è accaduto, scoprendo che anche altri giovani sono morti sulle spiagge di Koh Tao.

Omicidi nell’Essex

Questa docu-serie ricostruisce la storia di uno dei più noti pluriomicidi della Gran Bretagna: l’assassinio dei cosiddetti Essex Boys, avvenuto nel dicembre 1995. Per l’omicidio sono stati arrestati e incarcerati Jack Whomes e Michael Steele, che però si sono sempre proclamati innocenti. I due assumono dunque un ex detective e investigatore privato per riabilitare i propri nomi e portare a galla la verità. Jack e Michael sono davvero colpevoli o sono vittime di un errore giudiziario? La docu-serie va in onda dal 25 agosto ogni venerdì alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand.