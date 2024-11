Faye Dunaway, trionfi e sfide di una leggenda di Hollywood

In questo documentario intimo per la prima volta la celebre attrice racconta i suoi problemi di salute mentale, rievocando anche i suoi amori e i ruoli più iconici

Fonte foto: HBO/Sky

È un ritratto intimo e inedito quello offerto da Faye Dunaway, il documentario diretto e prodotto da Laurent Bouzereau che racconta i trionfi e le sfide di questa grande attrice statunitense diventata molto popolare negli anni ’70. Presentato in anteprima mondiale all’ultimo Festival di Cannes nella sezione Cannes Classics, il documentario sta per arrivare in tv in Italia: sarà presto disponibile su Sky e in streaming su NOW.

Chi è e cosa ha fatto Faye Dunaway

Classe 1941, Dunaway (all’anagrafe Dorothy Faye Dunaway) è considerata una delle migliori attrici della sua generazione e nel corso della sua carriera, iniziata negli anni Sessanta, ha vinto un Oscar, tre Golden Globe, un BAFTA ed un Emmy.

Particolarmente popolare negli anni Settanta, tra i film che l’hanno resa celebre ci sono Quinto potere, Chinatown, L’inferno di cristallo e Il valzer del pesce freccia. Ha fatto fugaci comparse in poche serie tv, tra cui Colombo e Grey’s Anatomy.

Sposata due volte, una con Peter Wolf e una con Terry O’Neil, ha avuto diverse relazioni, tra cui quella con il comico Lenny Bruce e quella con l’attore Marcello Mastroianni, conosciuto sul set del film Amanti.

Il documentario HBO su Faye Dunaway

Il documentario su Faye Dunaway – che si intitola appunto Faye Dunaway ed è targato HBO – porta sullo schermo l’attrice in persona che, tra ricordi e riflessioni, racconta per la prima volta i suoi problemi di salute mentale.

Hollywood legend Faye Dunaway candidly discusses the triumphs and challenges of her illustrious career. Through those reflections, she explores personal discoveries, including her struggles with mental health issues and bipolar disorder.

Faye (2024) pic.twitter.com/tMJYFnZV2f — Daisy Davies (@daisy_davies22) November 25, 2024

Elegante e alla moda, Faye Dunaway davanti alle telecamere rievoca la storia della sua famiglia, l’infanzia in Florida, le sue relazioni amorose, le gioie della maternità e alcuni dei più importanti personaggi che ha interpretato al cinema, che la influenzano ancora oggi. Tra i tanti, nel documentario vengono ricordati soprattutto i ruoli in Bonnie & Clyde, Chinatown, Quinto Potere e Mammina Cara.

Icona di stile, esperta, complicata, fieramente indipendente e determinata a sviluppare le proprie opportunità professionali, Dunaway nel documentario a lei dedicato farà ricordare la pubblico la sua peculiare capacità «di ispirare generazioni di registi e attori con il suo carisma cinematografico», come recita la sinossi di Sky.

Tra gli altri, nel docufilm intervengono il figlio Liam Dunaway O’Neill e alcuni colleghi e amici, come Sharon Stone, Mickey Rourke e James Gray.

Come vedere il documentario Faye Dunaway

Il documentario HBO Faye Dunaway sarà visibile in esclusiva su Sky Documentaries il 28 novembre 2024 alle 21.15. Il titolo sarà disponibile anche on demand e in streaming solo su NOW.