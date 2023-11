5 documentari per scoprire i segreti dell'universo

Fonte foto: 123RF

Stelle che nascono e muoiono, galassie lontane da noi milioni di anni luce, buchi neri: l’universo è una fonte inesauribile di meraviglia, che mette alla prova la nostra capacità di immaginare e comprendere. A svelare i tanti misteri del cosmo – o meglio, a raccontarli con un linguaggio semplice anche al pubblico di persone non addette ai lavori – ci pensano tanti documentari di qualità disponibili su tutte le piattaforme di streaming. Ecco cinque titoli da cui iniziare.

La docuserie Come funziona l’universo

Su Prime Video (per gli iscritti a discovery+ Intrattenimento o discovery+ Intrattenimento & Sport) c’è la docuserie Come funzione l’universo (How the Universe Works è il titolo originale). È composta in tutto da nove stagioni da una decina di episodi ciascuno, ma sulla piattaforma sono disponibili le stagioni dalla 3 alla 9, che è uscita nel 2021. Gli argomenti trattati sono davvero numerosi: dalla nascita dell’Universo all’importanza dei buchi neri, dalla formazione del Sistema Solare a cosa succede quando due galassie si scontrano, da quello che sappiamo sui mondi alieni fino alla storia della Luna e dei pianeti vicini alla Terra.

L’universo svelato su Netflix

A raccontare storia, segreti e scoperte sull’universo c’è anche la docuserie del 2022 L’universo svelato. Nella versione originale è l’inconfondibile voce dell’attore Morgan Freeman a raccontare la storia del cosmo nel corso di miliardi di anni e del suo legame con la vita sulla Terra. La prima stagione è su Netflix.

Documentario su Stephen Hawking

Stephen Hawking – Riuscite a sentirmi? è il titolo del documentario Sky Original uscito nel 2020 dedicato a Stephen Hawking, appunto, uno degli scienziati più conosciuti del ventesimo secolo. Visibile in streaming su NOW, il documentario dura 90 minuti e racconta la storia umana dietro le scoperte scientifiche di questo noto fisico, cosmologo, astrofisico, matematico e divulgatore. Nato nel 1942 e morto nel 2018, Hawking è ricordato soprattutto per i suoi contributi sulla teoria dell’inizio senza confini dell’universo e sulla termodinamica dei buchi neri.

Artemis 1, il documentario su Nasa+

Per gli appassionati di cosmo e dintorni, la novità del momento da non perdere è la piattaforma di streaming della Nasa. Attiva dall’8 novembre 2023, la piattaforma si chiama Nasa+, è gratuita e non richiede iscrizione: è accessibile dall’app della Nasa e da Roku, Apple TV e Fire TV, oltre che dal web. Su Nasa+ si potranno vedere i “dietro le quinte” delle missioni spaziali dell’agenzia aerospaziale statunitense, oltre che video in diretta di alcuni lanci e missioni. Tra i tanti contenuti già a disposizione c’è anche il documentario Artemis 1, per conoscere meglio cos’è e cosa ha significato questa recente e ambiziosa missione lunare della Nasa.

SpaceX: alla conquisa di Marte

Su Disney+ si può vedere il documentario del 2018 SpaceX: alla conquisa di Marte, che racconta uno dei più recenti e interessanti sviluppi dell’esplorazione umana dell’universo. SpaceX è infatti l’agenzia aerospaziale di Elon Musk nata per portare gli esseri umani su Marte. In questo documentario di 47 minuti, diretto da Julia Reagan, Musk e i suoi ingegneri raccontano i retroscena del progetto, tra successi e battute di arresto.