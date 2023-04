5 film con Jennifer Aniston in streaming

Il ruolo che l’ha resa celebre e per la quale è ancora oggi riconosciuta, tanto da essere stata inserita tra i 100 più grandi personaggi femminili televisivi degli Stati Uniti, è quello di Rachel Green nella sitcom Friends. Ma la carriera di Jennifer Aniston, nata a Los Angeles nel 1969, non si limita di certo a questa serie iconica. Anzi, include vari successi di botteghino e uscite più recenti. Tra i tanti, ecco cinque film con Jennifer Aniston da vedere in streaming.

Murder Mystery

In questo film comico Jennifer Aniston è una parrucchiera e moglie di un poliziotto newyorkese (Adam Sandler). I due partono per un viaggio in Europa a lungo sognato e rimangono coinvolti in una serie di omicidi che cercano di risolvere. Il film è del 2019, ma lo scorso marzo è uscito il sequel: Murder Mystery 2. Questa volta la coppia si trova al centro di un’indagine per rapimento mentre partecipa al lussuosissimo matrimonio di un amico. Entrambi i film sono disponibili su Netflix.

La festa prima delle feste

È una commedia del 2016 al momento disponibile a noleggio su Prime Video, Apple Tv+ e Google Play Flim. Co-protagonista con Jason Bateman, Jennifer Aniston qui interpreta la CEO di una grande azienda, in perdita a causa degli eccessi del fratello festaiolo, che licenzia i dipendenti a tappeto per far quadrare i conti. Il tutto accade a ridosso del Natale. Il fratello e i lavoratori licenziati, però, riescono a salvare la situazione… con una festa.

Io & Marley

Visibile su Prime Video e uscito nel 2008, questo film emozionante ha per protagonisti Jennifer Aniston e Owen Wilson nei panni di una coppia di novelli sposini che vuole allargare la famiglia. Prima di provare ad avere un figlio, però, i due adottano un cane labrador: Marley, appunto. La presenza del cucciolo stravolge le loro vite, li accompagna anche nei giorni più difficili e li riavvicina per sempre.

Come ti spaccio la famiglia

In questo film comico del 2013, visibile su Netflix, un piccolo spacciatore pieno di debiti deve recuperare una grossa partita di droga in Messico, ma non prima di costruirsi una famiglia fasulla come copertura. Aniston interpreta una sogliarellista. La regia è di Rawson Marshall Thurber e nel cast ci sono anche Jason Sudeikis, Emma Roberts, Will Poulter e Ed Helms.

Cake

In questo film drammatico del 2014 Jennifer Aniston (che per la sua interpretazione ha ottenuto il Golden Globe) interpreta Claire, un’avvocata che soffre di un dolore cronico in seguito a un grave incidente. Dopo che un’amica conosciuta nel gruppo di sostegno a cui partecipa per affrontare il dolore si toglie la vita, Claire si mette sulle tracce del marito e del figlio di lei. Il film è disponibile a noleggio su Apple TV+, Prime Video e Google Play Film.