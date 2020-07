5 funzioni nascoste di iOS 14 che devi conoscere     

Sono molte le nuove funzionalità in arrivo con la versione iOS 14 di Apple per iPhone. Tra le nuove caratteristiche, ci sono 5 funzioni nascoste che devi assolutamente conoscere per migliorare la tua esperienza utente. Alcune delle migliori saranno svelate solo a settembre, con il rilascio ufficiale del nuovo sistema operativo.

Le funzioni svelate da Apple durante la Worldwide Developers Conference 2020 di giugno sono infatti solo la punta dell’iceberg delle novità introdotte in iOS 14. In primis, c’è il supporto dei widget nella schermata Home, con un’interfaccia utente compatta, che ha creato molte discussioni. Rinnovate anche le funzioni di iMessage, Mappe per le indicazioni stradali, poi ancora Apple Music per ascoltare i tuoi brani preferiti e Safari. Una vera e propria evoluzione per il tuo iPhone con tante novità utili e interessanti. Ma scopriamo le 5 funzioni nascoste che devi conoscere.

iOS 14, aggiungere didascalie alle foto

Una delle funzioni nascoste da conoscere è in Foto, che ti darà la possibilità di aggiungere didascalie alle immagini semplicemente cliccandoci sopra, così da renderle indimenticabili. Basterà cliccare sull’apposita app di Apple, visualizzare la foto e scorrere lo schermo fino all’opzione per aggiungere la didascalia.

iOS 14, ricerca delle emoji

Se sei stanco di riutilizzare sempre le stesse emoji e vuoi rinnovarti, la ricerca interna di Apple nella nuova versione del sistema operativo ti consentirà di trovare sempre quella più adatta alle tue esigenze. Aprendo la tastiera e selezionando le emoji in qualsiasi app, apparirà una casella di ricerca tra cui scegliere quella che preferisci.

iOS 14, nuove funzioni per l’accessibilità

Per scovare questa funzione dovrete scavare a fondo nelle funzionalità del sistema iOS 14 di Apple. Andando in “Impostazioni”, scorrete su “Accessibilità”, poi “Tocca” e infine “Tocca indietro”. In questo modo potrete configurare il vostro iPhone così che toccando rapidamente 2 o 3 volte sul retro, eseguirete l’azione desiderata.

iOS 14, tenere le app fuori dalla schermata Home

La nuova funziona App Library di Apple vi permetterà di mettere le app che utilizzate meno in un “cassetto” così da tenerle lontane dalla schermata Home, dove lascerete spazio solo per quello utilizzate regolarmente. Per impostare la funziona nascosta, andate su “Impostazioni”, cliccate su “Schermata Home” e selezionate la voce “Solo App Library”.

iOS 14, Mappe svela le telecamere del traffico

Se state guidando e utilizzate Mappe di iOS 14, c’è una funzione che può rivelarsi molto utile nel traffico. A svelare questa funzionalità è stato un utente di Reddit che l’ha provata e spiega come nell’interfaccia di Mappe sia possibile visualizzare avvisi relativi alla presenza di telecamere in prossimità di semafori o sulla strada che stai percorrendo.