IOS 14, cosa sono i widget e come cambiano l'iPhone

Già da qualche mese si parla del possibile arrivo dei widget su iPhone: Apple avrebbe intenzione di inserirli in iOS 14. Da quando circola questa notizia in molti si chiedono come saranno questi widget, visto che per oltre un decennio Apple si è rifiutata di usare questa soluzione tipica di Android.

Non c’è alcuna risposta ufficiale a questa domanda da parte di Apple, che in realtà non ha neanche confermato o smentito l’arrivo dei widget su iOS 14. Ma ora c’è una prima ipotesi grazie ad un video concept del designer Aleksey Bondarev, che è stato rilanciato su Twitter dal noto leaker Ben Geskin. Nel video in questione si vede una possibile ipotesi di widget in stile iOS che, a dire il vero, non è poi molto differente da quanto già visto su Android. Un widget, d’altronde, è un widget. Altrimenti sarebbe un’altra cosa. C’è infine da chiedersi in base a quali informazioni il designer abbia realizzato questo concept: potrebbe essere tutto frutto di una sua invenzione, ma forse non lo è affatto.

Widget su iOS 14: come saranno

Nell’interpretazione di Bondarev, nei widget per iOS c’è molto dinamismo: il designer immagina che un’app possa essere trasformata in widget con un tap ed essere parcheggiata sulla Home, restando però almeno in parte ancora interattiva. Una soluzione del genere sarebbe utile su iOS, visto che il sistema operativo mobile di Apple non ha mai brillato nel multitasking (di fatto praticamente assente, se paragonato ad Android). Secondo Bondarev, quindi, i widget si andrebbero a sommare alle icone delle app già presenti sulla Home, ma questo potrebbe comportare un problema di ulteriore sovraffollamento a quest’ultima visto che su iOS le app sono tutte ammassate nella Home.

Windget su iOS 14: arrivano oppure no?

Naturalmente tutto ciò è pura speculazione di un designer ma la questione va anche analizzata alla luce di una recente indiscrezione pubblicata da Vice: già da febbraio una pre-release abbastanza completa di iOS 14 girerebbe tra blogger, società di cybersecurity e persino hacker. Sarebbero in parecchi, quindi, ad aver già visto un primo assaggio di iOS 14 e questo spiega anche il perché di così tante indiscrezioni in così poco tempo. Anche quella sui widget potrebbe quindi essere ben più che un’indiscrezione, ma è ancora presto per dirlo con certezza.