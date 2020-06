IOS 14, per controllare l'iPhone basta toccare il retro dello smartphone

Molte delle novità che arriveranno con iOS 14 non sono state mostrate da Apple durante la WWDC 2020, ma saranno gli stessi utenti a scoprirle durante l’utilizzo quotidiano. Una di queste sta facendo molto parlare di sé in questi primi giorni in cui i beta tester possono provare sui loro dispositivi la versione beta del nuovo sistema operativo Apple.

La funzione ha un nome particolare: Back Tap. A cosa serve? Si tratta di una funzionalità dedicata al mondo dell’accessibilità e che rende l’utilizzo dell’iPhone molto più semplice, soprattutto per chi ha problemi di mobilità. Per controllare lo smartphone Apple, infatti, basta toccare la parte posteriore: con due tocchi si attiva uno strumento, mentre con tre si può fare lo screenshot dello schermo. A decidere le diverse azioni è lo stesso utente tramite le Impostazioni del dispositivo. A parlarne sono stati rispettivamente Federico Viticci e Ben Geskin. Quest’ultimo ha anche pubblicato un video sul suo account Twitter in cui mostra tutte le potenzialità di Back Tap.

Che cosa è Back Tap

Back Tap è una nuova funzione per l’iPhone presente su iOS 14 e che facilita l’utilizzo dello smartphone. Per gestirlo basterà fare dei tap sul retro e in automatico l’iPhone aprirà degli strumenti o delle applicazioni

Come funziona Back Tap

La funzione Back Tap è pensata per il mondo dell’accessibilità e la si può attivare dalle impostazioni dello smartphone. Gli utenti possono impostare due diverse opzioni: cosa attivare con due tocchi e con tre occhi sul retro dell’iPhone. Ci sono diverse possibilità: dalla gestione in multitasking delle app, fino allo screenshot dello schermo. Lo strumento funziona anche se è presente una cover protettiva.

La funzione verrà confermata

Come tutti gli strumenti presenti in una qualsiasi versione beta di un’app, anche Back Tap non è sicuro di debuttare sulla versione ufficiale di iOS 14. Dipenderà dai feedback che daranno gli utenti sulla sua utilità e sulla presenza o meno di qualche bug. Con la prima release ufficiale di iOS 14 attesa per luglio ne sapremo sicuramente di più.