5 trucchi per usare al meglio Google Classroom

A causa dell’emergenza Coronavirus, le scuole e le università sono chiuse ormai da più di un mese. Per continuare i programmi, le interrogazioni e le altre attività didattiche molti insegnanti si sono affidati a strumenti digitali per lavorare da remoto.

Uno dei programmi più usati in tal senso è Google Classroom, una piattaforma cloud che aiuta gli insegnanti a creare e gestire classi, assegnare compiti in classe, dare voti e gestire qualsiasi comunicazione con i propri studenti. Dal canto suo, Google ha migliorato il servizio proprio per rispondere alle esigenze dei docenti durante la crisi da Covid-19. All’interno della piattaforma ci sono tanti tutorial che permettono agli insegnanti di usare al meglio gli strumenti, acquisire competenze e offrire ai propri studenti un servizio davvero efficace. Per chi utilizzare per la prima volta Google Classroom esistono alcuni trucchi che rendono il lavoro in classe più facile ed efficace.

Utilizza Google Classroom per ogni tipo di corso

Una delle prime caratteristiche della piattaforma è la sua versatilità: può soddisfare le esigenze di apprendimento di qualsiasi tipo. Infatti, non si tratta di un sistema limitato alla scuola ma si può utilizzare anche per tenere corsi professionali. Lo strumento per le scuole è gratuito ed è incluso nel programma G Suite for Education.

Prima di fare lezione metti a proprio agio gli studenti

Prima di dare il via alla lezione, è bene fare ambientare gli studenti e farli socializzare con questo nuovo modo di fare lezione. Inoltre, è fondamentale che tutti abbiano gli accessori necessari: magari possono servire delle cuffie e un microfono per fare le interrogazioni. Niente deve essere lasciato al caso. Ogni persona ha specifiche esigenze, perciò potrebbe essere utile chiedere ai partecipanti eventuali dubbi e problemi legati alla piattaforma. Ricorda che le esigenze dei bambini sono completamente diverse da quelle dei professionisti, quindi utilizza gli strumenti offerti da Google Classroom in base ai bisogni della classe.

Abilita gli strumenti offline di Google Classroom

Dopo aver scelto il tipo di lezione da tenere e aver selezionato gli strumenti che possono essere più utili, è il momento di assegnare i compiti. Il trucco raccomandato è quello di dare la possibilità agli studenti di lavorare offline. Non tutti hanno una rete Internet casalinga disponibile. Perciò i materiali possono essere scaricati direttamente sullo smartphone utilizzando i giga del proprio abbonamento. Per esempio, il docente potrebbe registrare un video e caricarlo su Google Classroom, anziché inserire il collegamento a Youtube. Allo stesso tempo, si potrebbe caricare un documento in PDF invece di una pagina web e così via. Insomma, occorre favorire i download in modo che i documenti siano accessibili anche offline.

Assicurati che i compiti possano essere eseguiti su dispositivo mobile

Un altro trucco per usare al meglio Google Classroom è legato alla possibilità di eseguire i compiti su Android, iPhone ma anche su laptop. Per esempio, i compiti eseguiti su Google Documenti o Fogli dovrebbero in generale andare bene, perché questi sistemi sono supportati sia da Android che da iOS. Bisogna sottolineare che le funzionalità dei tre programmi possono variare in base al sistema operativo usato, quindi prima di assegnare un compito il consiglio è quello di testare il corretto funzionamento su diversi dispositivi.

Affidati ai social o ai canali online per informarti

In questo periodo si sono creati molti gruppi online di docenti che si scambiano opinioni sui migliori metodi e strumenti per insegnare e affrontare questo momento senza troppe ripercussioni sulla didattica. Lo scambio di opinioni è fondamentale per trovare una linea comune da seguire.