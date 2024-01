Come lavorare offline con i documenti di Google Drive

Fonte foto: Shutterstock

Una delle funzioni più interessanti di Google Drive è rappresentata dalla possibilità di lavorare offline ai documenti. Un documento di testo salvato in Google Drive, quindi, può essere utilizzato anche in modalità offline, ad esempio quando è attiva la modalità Aereo. Si tratta di una funzionalità molto utile in diversi contesti d’uso. Chi utilizza Google Drive può rendere disponibile per la modifica offline un documento in pochi secondi. Vediamo come fare.

Come attivare la modifica offline Google Drive

Per poter lavorare offline con un documento salvato in Google Drive è necessario, come prima cosa, renderlo disponibile offline. Quest’operazione può essere completata in pochi secondi, sia tramite browser web (utilizzando il proprio computer) che tramite l’app di Google Drive per smartphone e tablet. Ecco come:

Via browser

Per rendere disponibile alla modifica offline un documento in Google Drive è sufficiente accedere alla pagina principale di Google Drive (drive.google.com) assicurandosi di aver effettuato il login con il proprio account Google. In questa pagina saranno elencate cartelle e documenti presenti all’interno dello spazio cloud fornito da Google (ci sono 15 GB di spazio gratuito ed è possibile liberare spazio su Google Drive in modo semplice).

Nella parte alta c’è l’icona dell’ingranaggio che consente l’accesso alle Impostazioni del servizio. Nella nuova pagina bisogna spuntare la voce “Crea, apri e modifica i file recenti…”. Il browser richiederà l’installazione di un’apposita estensione per poter completare l’operazione. Alcuni browser potrebbero non supportare questa funzione. La scelta migliore per lavorare offline a un documento su Google Drive è utilizzare Google Chrome.

A questo punto è necessario individuare il documento da rendere disponibile offline, tornando nella pagina principale di Google Drive. I file presenti possono essere visualizzati con layout a griglia oppure con layout a elenco. In entrambi i casi, accanto ad ogni singolo file è presente un’icona con tre punti. Premendo tale icona si accede a un nuovo menu. In questo menu è necessario selezionare l’opzione Rendi disponibile offline per completare l’operazione.

Per rendere disponibile un documento offline su tutti i propri computer è necessario ripetere la procedura, selezionato su ogni dispositivo i documenti da rendere disponibili per la modifica anche senza vere una connessione a Internet a disposizione.

Da app

Dall’app per Android e iOS/iPadOS, la procedura da seguire per rendere disponibile un documento di Google Drive anche per la modifica offline è la stessa. In questo caso, l’app è già impostata per la modifica ed è necessario premere sui tre punti accanto al nome del file e poi su Rendi disponibile offline per poter abilitare la funzionalità di modifica senza connessione a Internet per quel documento.

Il completamento di quest’operazione sarà accompagnato da una notifica che confermerà all’utente che il documento selezionato è ora disponibile per la modifica anche senza avere una connessione Internet disponibile. Questa procedura è valida, come detto in precedenza, sia su Android che su iOS/iPadOS. Per rendere disponibile un documento su tutti i propri telefoni/tablet è necessario ripetere l’operazione su ogni dispositivo.

Come modificare offline un documento con Google Drive

Una volta configurato correttamente Google Drive, è possibile modificare qualsiasi documento anche senza avere una connessione a Internet attiva. In questo modo, quindi, si potrà continuare a lavorare a un testo o a un qualsiasi altro documento senza dover aver per forza avere un collegamento diretto ai server di Google e al proprio spazio di Drive.

Le modifiche effettuate offline saranno poi trasferite al documento salvato in cloud che andrà a sincronizzarsi subito dopo che il dispositivo si sarà riconnesso a Internet. In questo modo, il lavoro potrà continuare indipendentemente dalla presenza o meno di una connessione a Internet.

Facciamo un esempio per chiarire il funzionamento: un utente può continuare a scrivere un documento di testo salvato in Drive dal proprio notebook anche durante un viaggio in aereo, senza connessione a Internet, dopo aver reso disponibile il documento offline.

Le modifiche saranno sincronizzate quando il notebook si riconnetterà a Internet. L’utente in questione potrà poi accedere al documento aggiornato (con le aggiunte fatte durante il viaggio in aereo) dal proprio PC desktop una volta tornato a casa.