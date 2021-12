A casa tutti bene: quando esce la serie di Gabriele Muccino

È sempre più vicina la data dell’esordio di A casa tutti bene, la serie tv in otto episodi diretta da Gabriele Muccino, che per la prima volta si è occupato della regia di un prodotto televisivo a puntate. Si tratta di un rifacimento dell’omonimo film che uscì nelle sale cinematografiche nel 2018, ottenendo da subito un clamoroso successo.

La serie tv, prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production, società di Leone Film Group, è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma come evento speciale fuori concorso. Presto, però, sarà possibile vederla sul piccolo schermo e seguire ancora una volta le vicende della famiglia Ristuccia. Ogni puntata sarà introdotta dalla sigla originale di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, dal titolo A casa tutti bene. Si tratta della terza collaborazione tra il cantante e Gabriele Muccino dopo il grandissimo successo delle precedenti, Baciami ancora e L’estate addosso.

L’esordio di A casa tutti bene su Sky e in streaming

L’esordio televisivo di A casa tutti bene avverrà il 20 dicembre 2021 su Sky Serie e in streaming su NOW. Chi dovesse perdersi la prima messa in onda, però, non deve disperare: le puntate saranno poi disponibili on demand su Sky e dunque sarà possibile recuperarne la visione in qualunque momento.

A casa tutti bene: di cosa parla la serie tv

La trama ha per protagonista la famiglia Ristuccia, che da 40 anni gestisce il ristorante San Pietro a Roma. A occuparsene sono Carlo, la sua nuova compagna Ginevra e la sorella Sara. Qui fa ritorno anche il fratello Paolo, che aveva scelto di trasferirsi in Francia per lavorare nello spettacolo ma che ora, reduce da un divorzio, ha deciso di tornare in Italia per crescere il figlio Giovanni, di 11 anni.

La situazione, però, non è facile. Ginevra non è mai stata accettata dalla famiglia e mal tollera il passato sentimentale di Carlo, che ha una figlia, Luna, e una ex moglie, Elettra. Sara, invece, viene tradita dal compagno, Diego.

A turbare definitivamente l’equilibrio è un avvenimento inaspettato: i Mariani, un altro ramo della famiglia, reclamano un posto all’interno dell’attività, minacciando di far riemergere un terribile segreto dal passato.

Attori e interpreti: un cast di eccellenza

La serie tv vanta un cast di eccellenza. Laura Morante e Francesco Acquaroli vestono i panni di Alba e Pietro Ristuccia, proprietari del ristorante San Pietro. I figli Carlo, Sara e Paolo avranno i volti di Francesco Scianna, Silvia D’Amico e Simone Liberati.

Euridice Axen è Elettra, ex moglie di Carlo, mentre l’esordiente Sveva Mariani interpreta la figlia Luna, che è legata al cuoco Manuel, interpretato da Francesco Martino. Nei panni di Ginevra c’è Laura Adriani. Antonio Folletto è Diego, mentre Paola Sotgiu, Valerio Aprea e Alessio Moneta interpretano i membri della famiglia Mariani.

Emma Marrone indossa i panni della compagna di Riccardo, Luana. Milena Mancini è Beatrice, la compagna di Sandro. Nel cast ci sono anche il giovanissimo Federico Ielapi, Maria Chiara Centorami e Mariana Falace.