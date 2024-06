A Family Affair: tutto sul film Netflix con Nicole Kidman e Zac Efron

Fonte foto: Aaron Epstein/Netflix

Immaginate di entrare in una stanza e di trovare vostra madre in atteggiamenti inequivocabilmente intimi con il vostro giovane e famoso capo. Come mostra anche il trailer diffuso di recente, è proprio questo che accade in A Family Affair, il nuovo film Netflix con protagonisti Joey King, Zac Efron e Nicole Kidman. Diretto da Richard Lagravenese, già noto per P.S. I Love You, il film arriva in streaming fra poche settimane.

Trailer e trama di A Family Affair

Zara (interpretata da King) è una giovane donna che lavora come assistente per una star del cinema, Chris Cole (alias Efron), un tipo particolarmente esigente e che non la prende molto sul serio. Un capo da incubo, insomma.

Quando Chris inizia una relazione segreta con Brooke, la madre vedova di Zara (interpretata da Kidman), le conseguenze di questo innamoramento sulla vita personale e professionale della ragazza, e non solo, saranno tragicomiche.

Lagravenese nel film ha visto «una storia di formazione per tre diversi personaggi in tre diverse fasi della loro vita». Il regista stesso ha raccontato di riconoscersi in quella che l’autrice e giornalista statunitense Gail Sheehy chiamava la seconda età adulta, cioè quell’epoca della vita in cui, dopo aver soddisfatto le aspettative altrui e aver visto i figli crescere, si ha la possibilità di essere di nuovo sé stessi e di recuperare alcune cose che si erano lasciate andare lungo la strada.

Nel film A Family Affair questa seconda età adulta è vissuta appunto dal personaggio di Kidman, donna vedova e con una figlia adulta che si innamora di un uomo più giovane. Ma anche sua figlia, Zara, attraversa una fase di transizione delicata. «Adoro la costante frustrazione di Zara», ha detto King a Netflix. «Mi fa ridere perché è abbastanza consapevole di essere un’adulta angosciata, ma ha anche un grande senso dell’umorismo e adora assolutamente le persone che la fanno impazzire».

Il cast di A Family Affair

Oltre ai tre protagonisti già citati, nel cast del film ci sono anche Shirley MacLaine e Liza Koshy – quest’ultima nei panni di Eugenie, una cara amica di Zara. Kathy Bates (vista, tra gli altri, in Misery, Titanic, American Horror Story e Richard Jewell) interpreta invece Leila, la suocera di Brooke.

Una curiosità sul cast: non è la prima volta che Efron e Kidman si ritrovano invischiati in una relazione appassionata, per lo meno sullo schermo. Era già successo più di dieci anni fa nel thriller The Paperboy, in cui il giovane Jack (interpretato da Efron) si innamora follemente della bella Charlotte (Kidman).

A Family Affair in streaming

Il debutto del film era stato inizialmente programmato per novembre 2023, ma i prolungati scioperi di attori e sceneggiatori a Hollywood hanno bloccato la promozione del film, il cui lancio è dunque stato rinviato a quest’anno. Ma ormai ci siamo: A Family Affair sarà disponibile su Netflix dal 28 giugno 2024.