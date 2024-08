Fonte foto: Acer

Manca circa un mese prima dell’arrivo di settembre, al ritorno sui banchi di scuola o in ufficio e, per chi ha bisogno di acquistare un nuovo notebook per lo studio o per la produttività quotidiana, questo è il momento ideale.

Su Amazon, infatti, iniziano a comparire le prime offerte sui computer portatili, sconti che rendono un po’ più semplice l’acquisto di un nuovo dispositivo, aiutando molte famiglie e professionisti a portare a casa il proprio PC senza spendere un capitale.

E tra le offerte più interessanti di queste ore c’è l’Acer Aspire 3, un PC molto equilibrato, che si adatta facilmente a ogni contesto, dall’utilizzo quotidiano, allo studio, passando per la produttività leggera e l’intrattenimento (ma senza esagerare).

Con l’offerta sull’e-commerce il prezzo di questo notebook scende sotto i 450 euro, un’offerta davvero interessante da non lasciarsi scappare.

Notebook Acer Aspire 3 – AMD Ryzen 5 7520U – Versione 8/512 GB

Computer portatile Acer Aspire 3: scheda tecnica

Il notebook Acer Aspire 3 ha un display IPS LCD da 15,6 pollici, risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Presente anche la tecnologia Acer BlueLightShield, sviluppata appositamente per ridurre i livelli di luce blu, estremamente dannosa per gli occhi.

Il processore è un AMD Ryzen 5 7520U a cui si affiancano, in questa offerta specifica, 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda video è integrata nel chip ed è una AMD Radeon. Un componente entry level da utilizzare principalmente per la produttività base e l’istruzione, senza esagerare con operazioni troppo specifiche e più avide di risorse, come il gaming, ad esempio, o l’editing di foto e video.

Le opzioni di connettività comprendono una porta USB-C 3.2, due porte USB-A 3.2, un ingresso HDMI e l’ingresso per il jack da 3,5 mm. Per quanto riguarda le connessioni wireless, invece, abbiamo il WiFi 5 e il Bluetooth 5.1.

La batteria è da 45 Wh con un’autonomia stimata che può arrivare a circa 11 ore di utilizzo, un’ottima soluzione, dunque, per chi passa molte ore fuori casa e non ha una presa di corrente a disposizione. Infine il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Notebook Acer Aspire 3: l’offerta su Amazon

Il notebook Acer Aspire 3 ha un prezzo di listino è di 599 euro ma grazie all’offerta su Amazon per le prossime ore si scende a 449 euro (-25%, -150 euro), uno sconto interessante che potrebbe fare gola a molti, soprattutto a quelle famiglie che si stanno preparando al ritorno a scuola di settembre e devono acquistare un nuovo notebook per i propri figli.

