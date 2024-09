Notebook Acer Aspire 3, prezzo ottimo con le offerte Amazon

Fonte foto: Acer

Il segmento dei notebook di fascia media, quelli dedicati alla produttività, allo studio e all’intrattenimento, offre molte opzioni interessanti che, al netto di qualche compromesso, riescono a garantire buone performance a patto, chiaramente, che non vengano utilizzati per scopi troppo spefici.

Tra i prodotti più apprezzati su Amazon c’è sicuramente c’è l’Acer Aspire 3 un ottimo mid-range che tra i suoi punti forti mette un SSD molto capiente e uno schermo di dimensioni generose.

Se a questo aggiungiamo anche e un’ottima autonomia, che permette agli utenti di utilizzare questo device fuori casa per molte ore, dimenticandosi della ricerca di una presa di corrente, un peso di 1,78 kg e dimensioni contenute (‎23,75×36,29×1,89 cm), questo dispositivo rappresenta davvero la soluzione migliore per lavorare o studiare in mobilità senza alcun problema.

Grazie agli sconti sull’e-commerce può essere acquistato a un prezzo d’occasione a poco più di 400 euro e, di solito, a cifre del genere si vanno ad acquistare PC molto meno performanti.

Notebook Acer Aspire 3 – AMD Ryzen 5 7520U – Versione 8/512 GB

Notebook Acer Aspire 3: scheda tecnica

Il notebook Acer Aspire 3 ha uno schermo IPS LCD che misura 15,6 pollici, ha una risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Presente anche la tecnologia Acer BlueLightShield, un sistema sviluppato per ridurre i livelli di luce blu estremamente dannosa per gli occhi.

Il processore scelto da Acer è un AMD Ryzen 5 7520U coadiuvato in questo caso da 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda video è una AMD Radeon. Si tratta di un prodotto entry level integrato nel processore stesso orientato alla produttività, allo studio e all’utilizzo domestico di tutti i giorni.

Sul fronte delle connessioni abbiamo una porta USB-C 3.2, due porte USB-A 3.2, l’ingresso HDMI 2.1 e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Per quanto riguarda le connessioni wireless, invece, ci sono il WiFi 5 e il Bluetooth 5.1.

La batteria è da 45 Wh con Acer che ha stimato un’autonomia di circa 11 ore di utilizzo medio. Infine il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Acer Aspire 3 A315-24P-R8DK: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino di questi Acer Aspire 3 è di 599 euro tuttavia grazie agli sconti proposti da Amazon è possibile portare a casa questo notebook a 449 euro (-25%, -150 euro), una proposta interessante che potrebbe fare la gioia di tutti gli utenti che sono in cerca di un nuovo notebook per casa o per i propri figli e non vogliono spendere cifre eccessive.

