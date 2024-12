Acer Aspire 3, col Black Friday di Amazon il prezzo crolla al minimo storico

Fonte foto: Acer

Il Black Friday 2024 sta volgendo ufficialmente al termine ma ancora per qualche ora su Amazon continuano le offerte su buona parte della migliore tecnologia sul mercato.

Tra le proposte più interessanti quella per il notebook Acer Aspire 3, un PC di fascia media, indicato principalmente per la produttività, lo studio e l’intrattenimento quotidiano. Un buon computer, con un comparto hardware bilanciato, in grado di garantire buone prestazioni e, naturalmente, mantenere un prezzo contenuto, cosa che in questo segmento di prezzo non è da dare per scontata.

Grazie agli ottimi sconti sull’e-commerce questo dispositivo può essere acquistato al prezzo minimo storico a poco meno di 430 euro. Un’occasione irripetibile che potrebbe aiutare molte persone a chiudere questo Black Friday in bellezza e portare a casa un buon computer di cui assolutamente non ci si pente.

Notebook Acer Aspire 3 – AMD Ryzen 5 5500U – Versione 16/512 GB

Notebook Acer Aspire 3: scheda tecnica

L’Acer Aspire 3 ha un display IPS LCD da 15,6 pollici, con risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Lo schermo utilizza la tecnologia Acer BlueLightShield, una soluzione utile per ridurre i livelli di luce blu estremamente dannosa per gli occhi.

Il processore in dotazione è un AMD Ryzen 5 5500U affiancato in questa offerta specifica da 16 di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda video è una AMD Radeon. Si tratta di uno dei modelli entry level di AMD, destinato principalmente alla produttività leggera, lo studio e all’utilizzo quotidiano ma che, ovviamente, non è adatto a utilizzi troppo specifici e che richiedono maggiore potenza di calcolo.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono una porta USB-C 3.2, tre porte USB-A 3.2, l’ingresso HDMI 2.1 e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Tra le connessioni wireless, invece, ci sono il WiFi 6 e il Bluetooth 5.1. Presenti anche due speaker, un microfono e una webcam con risoluzione HD.

La batteria è da 50 Wh che, stando ai dati condivisi da Acer, garantisce un’autonomia di circa 11 ore di utilizzo medio. Infine il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Acer Aspire 3 A315-44P-R4AP: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino di questo notebook prodotto da Acer è di 599 euro tuttavia grazie agli sconti Amazon in occasione del Black Friday 2024 è possibile portare a casa questo device a 429 euro (-20%, -170 euro), un’offerta davvero da non sottovalutare, soprattutto per chi ha bisogno di acquistare un nuovo computer per il lavoro, lo studio o l’utilizzo domestico e non vuole spendere cifre eccessive.

