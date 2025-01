Laptop Acer Aspire 3, con lo sconto si compra ad occhi chiusi

Fonte foto: Amazon

Per tutti coloro che devono acquistare un notebook per la produttività leggera e l’uso quotidiano la scelta non può che ricadere sull’ottimo Acer Aspire 3, un computer semplice e funzionale e, soprattutto, con un costo contenuto.

Tra le particolarità di questo prodotto, non passano inosservati l’ampio display da 15,6 pollici con tecnologia Acer BlueLightShield e un processore AMD Ryzen 7 5700U con 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB, una configurazione che permette prestazioni molto buone con la maggior parte delle app.

Grazie alle offerte sui Amazon il prezzo di questo prodotto scende sotto i 540 euro, un’occasione davvero da non lasciarsi sfuggire se si è in cerca di un notebook tuttofare da tenere in casa, come sostituto del desktop, o da portare in giro.

Notebook Acer Aspire 3 – AMD Ryzen 5 5700U – Versione 16 GB/1 TB

Notebook Acer Aspire 3: scheda tecnica

L’Acer Aspire 3 15 A315-44P-R1EP ha un display IPS LCD che misura 15,6 pollici, ha una risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. La tecnologia Acer BlueLightShield proprietaria è stata sviluppata per ridurre i livelli di luce blu, molto dannosa per gli occhi degli utenti.

Il processore è un AMD Ryzen 7 5700U affiancato in questo caso da 16 di RAM e un SSD da 1 TB. La scheda video è una AMD Radeon, un componente integrato nel processore e adatta principalmente per la produttività leggera e l’utilizzo quotidiano.

Sul fronte delle connessioni ci sono una porta USB-C 3.2, tre porte USB-A 3.2, l’uscita HDMI 2.1 e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Per quanto riguarda connessioni wireless ci sono il WiFi 6 e il Bluetooth 5.1. Non mancano due speaker, un microfono e una webcam con risoluzione HD.

La batteria è da 50 Wh che, secondo le stime di Acer, garantisce un’autonomia di circa 10 ore di utilizzo normale. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Acer Aspire 3 15 A315-44P-R1EP: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino dell’Acer Aspire 3 15 A315-44P-R1EP è di 610,39 euro tuttavia grazie alle ottime offerte su Amazon per le prossime ore è possibile portare a casa questo notebook a 539 euro (-12%, -71,39 euro), un’offerta molto interessante che rende possibile a più utenti l’acquisto di un nuovo PC per la vita di tutti i giorni.

Notebook Acer Aspire 3 – AMD Ryzen 5 5700U – Versione 16 GB/1 TB