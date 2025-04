Comprare Office e Windows online a prezzi scontati: come fare

Fonte foto: iStock

Gli anni trascorsi dall’ultima volta che l’hai fatto non sono moltissimi, eppure sembra che sia già passata una vita dall’ultima volta che hai comprato un software “fisico” (ossia, sotto forma di CD o DVD).

E la ragione di questo oblio ha un nome ben preciso: acquisto di licenze software online. Infatti, acquistare software online è decisamente più veloce e comodo: il programma sarà utilizzabile immediatamente, senza dover attendere giorni (o più) prima che venga spedito.

Grazie a portali di e-commerce come Mr Key Shop, leader nel mercato digitale per la rivendita di software, puoi facilmente trovare tutti i programmi che fanno al caso tuo a prezzo fortemente scontato. Ma non è solo una questione economica. Potrai acquistare Office online, una licenza Windows, Antivirus e VPN in pochissimi click e in tutta sicurezza, potendo contare su un supporto gratuito pronto a trovare una soluzione ai tuoi problemi.

Convenienza e immediatezza: il tempo è denaro

Nessun tempo di attesa e costi più che dimezzati. Nella lista dei vantaggi garantiti dall’acquisto di licenze software online, la convenienza e l’immediatezza sono senza dubbio i più importanti.

Con l’acquisto online, il software è immediatamente disponibile e la licenza può essere attivata in pochissimi secondi. Potrai utilizzare il programma senza attese di alcun genere, ottimizzando i tempi e aumentando la produttività.

La riduzione dei costi operativi rispetto ai negozi fisici permette ai portali di rivendita software di offrire prezzi più bassi ai quali si sommano sconti e promozioni esclusive.

Su Mr Key Shop avrai la possibilità di acquistare licenze software originali e durevoli a vita a prezzi decisamente interessanti. Diversi titoli sono disponibili con sconti fino all’80% (come su questa versione di Office Professional Plus), permettendoti così di abbattere i costi sostenuti per l’acquisto di software.

Grazie al codice sconto LIBERO15 (da aggiungere in fase di check-out, prima di effettuare il pagamento) usufruisci di un ulteriore sconto del 15%, che si somma a quelli che già vedi su Mr Key Shop.

La qualità del servizio è confermata dalle oltre 3500 recensioni positive verificate su Trustpilot.

Un mondo di scelte: varietà e personalizzazione

I rivenditori di software online possono vantare una libreria vastissima, che va dai sistemi operativi alle utility, passando per suite di produttività come Office, Antivirus, VPN o software tecnici come Autodesk. Insomma, in un solo luogo (virtuale) potrai facilmente trovare tutti i programmi di cui hai bisogno, acquistandoli con facilità e in tutta sicurezza.

Ti basteranno pochi click per confrontare funzionalità e versioni, recensioni e prezzi, potendo così individuare con semplicità quale sia il programma più adatto alle tue necessità. Un vantaggio tutt’altro che da sottovalutare: non correrai così il rischio di acquistare un software “sottodimensionato” rispetto a quello che devi fare o, al contrario, spendere troppo per un programma che ti offre sin troppo.

Aggiornamenti e supporto: un software sempre al passo con i tempi

L’acquisto di licenze digitali ti mette al riparo anche da eventuali cambi PC o formattazioni. Ad esempio, le licenze Windows che acquisti su Mr Key Shop sono perpetue. E lo stesso vale per le licenze di Office 2021 e versioni precedenti. E lo stesso vale per gli antivirus e decine di altri software presenti nel catalogo.

Questo vuol dire che non sono legate a una macchina oppure a una configurazione software particolare. Quando cambierai PC, o dovrai formattare il tuo, potrai reinstallare il sistema operativo e la suite di produttività senza esser costretto a comprare una nuova licenza. Scaricando, ovviamente, l’ultima versione del software con tutti gli aggiornamenti rilasciati nel frattempo. Il risparmio è doppio!

L’assistenza specializzata gratuita di Mr Key Shop è pronta a supportarvi in caso di problemi con l’installazione dei software o con le licenze Windows e Office acquistate sul portale. Raggiungibile via posta elettronica, attraverso il form sul sito o dalla chat del sito, l’assistenza Mr Key Shop è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Sicurezza e affidabilità: acquisti consapevoli

Mr Key Shop, leader nel mercato digitale delle licenze software, permette di fare acquisti in tutta sicurezza. Le transazioni sono protette dalla crittografia SSL e potrai scegliere di pagare tramite piattaforme affidabili come PayPal, Stripe, Klarna, Amazon Pay e Google Pay, oltre alle carte di credito e debito dei principali circuiti (MasterCard, Visa e American Express).

La licenza acquista ti verrà inviata nel giro di pochi secondi sull’indirizzo di posta elettronica che hai indicato in fase di installazione e potrai utilizzare immediatamente la chiave di attivazione. Con Mr Key Shop hai la certezza di ricevere prodotti 100% originali, con sconti fino al 80% rispetto al prezzo di listino per l’acquisto di sistemi operativi Microsoft, pacchetti Microsoft Office, Antivirus, Autodesk e VPN. E utilizzando il codice LIBERO15 hai uno sconto ulteriore del 15% sul prezzo già scontato.