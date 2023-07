Fonte foto: Margirita_Puma / Shutterstock

Presentato nel 2015, il MacBook da 12 pollici è stato, per molto tempo, uno dei modelli di riferimento della gamma Mac di Apple, prima dell’avvio della rivoluzione portata dai chip Apple Silicon. Il notebook, leggerissimo ma ugualmente veloce e dotato di un’ottima autonomia per l’epoca, è ora considerato “obsoleto” da Apple che ha incluso il modello nella lista dei Mac non più idonei alle riparazioni.

Il MacBook da 12 pollici è obsoleto

Dall’inizio del mese di luglio, il MacBook da 12 pollici, presentato nel 2015, è considerando un modello “obsoleto” ed è ora incluso nell’omonima lista stilata da Apple e aggiornata periodicamente. L’inserimento in questa lista significa che il MacBook non è più idoneo per le riparazioni e l’assistenza, né presso gli Apple Store né presso tutti i centri di assistenza autorizzati dall’azienda di Cupertino.

In caso di malfunzionamenti, quindi, i possessori del MacBook da 12 pollici dovranno rivolgersi a canali di assistenza alternativi, con tutte le differenze del caso, sia in termini di costi che di qualità del servizio e, ovviamente, senza alcuna garanzia da parte di Apple sulle parti di ricambio.

Per quanto riguarda il software, invece, questo modello di MacBook è compatibile solo con macOS Big Sur 11 e non può essere aggiornato alle versioni più recenti del sistema operativo di Apple.

Ricordiamo che il MacBook da 12 pollici del 2015 pesa meno di un 1 chilogrammo ed è più sottile del 25% rispetto al MacBook Air dello stesso anno. A gestire il funzionamento del portatile ci sono i chip Intel Core M fanless.

Non tutti i MacBook da 12 pollici sono obsoleti

È importante fare una precisazione: non tutti i MacBook da 12 pollici sono obsoleti. Nel corso degli anni, infatti, Apple ha aggiornato in più occasioni il suo notebook, prima con un refresh e poi con una vera e propria nuova generazione. L’inserimento nella lista dei prodotti obsoleti riguarda esclusivamente il MacBook da 12 presentato nel 2015. Il modello in questione viene definito da Apple come MacBook (Retina, 12 pollici, inizio 2015).

Le versioni successive del MacBook da 12 pollici, invece, continuano ad avere, almeno per il momento, assistenza tramite i canali ufficiali dell’azienda di Cupertino. L’inserimento nell’elenco dei prodotti obsoleti, infatti, è legato alla fine della distribuzione commerciale (sette anni dopo lo stop ufficiale). Il modello in questione è uscito dai canali di distribuzione di Apple nel corso della prima metà del 2016, per far spazio ad una versione aggiornata.

Nell’aprire del 2016, infatti, Apple presentò una versione aggiornata del modello che poi venne rinnovato ancora nel giugno del 2017. L’uscita di scena definitiva del MacBook da 12 pollici è avvenuta nel 2019, a breve distanza dall’avvio della rivoluzione portata dai chip Apple Silicon e dall’arrivo sul mercato del MacBook Air da 13 pollici con chip M1 che, ancora oggi, è uno dei punti di riferimento del mercato dei laptop ultra-portatili.