Fonte foto: Apple

Ci sono importanti novità in arrivo per Apple che non può fermarsi e continua il suo sviluppo della gamma MacBook e, in particolare, della linea Pro. Ad anticipare i prossimi passi della casa di Cupertino è un report di Mark Gurman di Bloomberg, una delle fonti più affidabili in assoluto quando si parla di prodotti e servizi Apple. Stando a quel che si legge nel documento condiviso, nel corso del 2025 è previsto l’arrivo di un nuovo MacBook Pro (a cui ne seguirà un altro nel corso del 2026)che avrà in dotazione uno dei futuri chip Apple Silicon non ancora presentati ufficialmente.

Nuovi MacBook Pro in arrivo

Nella seconda metà del 2025, probabilmente nel corso del mese di ottobre, Apple aggiornerà la linea MacBook Pro con il lancio delle varianti con chip M5 (che, come al solito, sarà proposto in diverse versioni). Apple sta lavorando anche a un MacBook Air con chip M5 che, però, difficilmente arriverà quest’anno, considerando che il nuovo modello con M4 è appena stato svelato.

Una rivoluzione nel 2026

Il 2026 sarà un anno ancora più importante per la gamma MacBook. Secondo Gurman, infatti, è possibile l’arrivo di un nuovo design per la versione Pro, con la possibile aggiunta anche di colorazioni inedite come fatto di recente con la linea Air, disponibile nelle varianti da 13 e 15 pollici. Possibile anche il debutto del display OLED.

Sempre nel corso del prossimo anno, inoltre, dovrebbe arrivare anche il chip M6 che andrà a rimpiazzare l’ancora inedito M5. Di conseguenza, i MacBook Pro con M5 potrebbero essere solo un refresh, con poche novità oltre al chip, rispetto agli attuali modelli con M4. Il vero salto generazionale per la linea MacBook Pro, dunque, dovrebbe arrivare soltanto nel corso del 2026, anche se, al momento, è ancora presto per entrare nei dettagli di quelle che potrebbero essere le novità del notebook di Apple pensato per i professionisti.

Quasi sicuramente, il MacBook Pro continuerà a essere proposto in due varianti, una da 14 pollici e una da 16 pollici. La versione da 14 pollici avrà il chip “base” (M5 e poi M6) oltre alla versione Pro mentre la versione da 16 pollici sarà proposta con i chip Pro e Max. Continuerà, inoltre, l’integrazione con Apple Intelligence, con ilpacchetto di funzioni AI che è destinato a diventare sempre più centrale nell’ecosistema di Apple (nonostante le difficoltà di sviluppo incontrate in questi mesi)., grazie anche a questi nuovi chip sviluppati appositamente per essere compatibili al massimo con le future caratteristiche basate sull’intelligenza artificiale del colosso di Cupertino.

Maggiori dettagli in merito al futuro della gamma MacBook dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane, in vista anche del debutto dei modelli M5 a fine 2025.