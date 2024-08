Quello dei robot umanoidi, a forma di cane o di qualunque altro tipo, è un mercato che ancora deve nascere. Ma i produttori già ci sono e, soprattutto, iniziano ad esserci i prodotti, i modelli acquistabili da privati e aziende. L’ultimo di questi modelli è Unitree G1, un robot umanoide prodotto dalla cinese Unitree.

Presentato a maggio di quest’anno, adesso il G1 è acquistabile. Ma la sua versione definitiva, quella per la produzione di massa, è leggermente differente da quella inizialmente mostrata al pubblico. Identico, invece, il prezzo: quanto un’utilitaria.

Unitree G1: caratteristiche tecniche

Rispetto al prototipo di maggio, la versione definitiva di Unitree G1 è più leggera e un po’ più alta: si tratta di un robot da 130 centimetri e 35 chili di peso, caratterizzato da una elevatissima flessibilità articolare tanto che può essere ripiegato su sé stesso.

Il robot ha, infatti, 23 gradi di libertà, che salgono a 43 gradi, nella versione “EDU”. Si tratta di valori ottimi, superiori alla media del mercato. La capacità di carico, invece, è limitata: non più di 3 chilogrammi per ogni braccio. Non elevatissima, poi, la velocità massima: solo 2 metri al secondo, che equivalgono a poco più di 7 chilometri orari.

Unitree, al momento, sembra puntare più sulla precisione che sulla potenza e nei video pubblicitari mostra come il G1 può prendere in mano un uovo senza romperlo, maneggiare padelle e pentole, eseguire una saldatura di precisione e altri lavori che richiedono molta coordinazione e movimenti fini. G1 è dotato, per questo, di un sensore Lidar 3D prodotto dalla cinese Livox e da una telecamera di profondità prodotta dall’americana Intel.

Ha anche un sistema di 4 microfoni con cancellazione del rumore e dell’eco e un piccolo impianto audio stereo da 5W. Queste ultime due caratteristiche permettono al robot di interfacciarsi con gli umani tramite comandi vocali.

Il cervello che comanda tutto ciò è prodotto dall’americana Nvidia, cosa ormai usuale per i robot ad altamente autonomi, mentre la batteria è da 9.000 mAh, che non sono moltissimi e permettono un’autonomia di circa 2 ore.

Unitree G1: quanto costa

Unitree G1, come si evince dalle specifiche tecniche, è un robot per il lavoro leggero in grado di offrire prestazioni simili a quelle di un umano. Il suo prezzo ufficiale è di 16.000 dollari per la versione base (praticamente quanto una Fiat Panda), alla quale si aggiunge una versione “Edu” più potente, il cui prezzo non è noto.

Il cliente ideale di questo robot è, al momento, di tipo business: aziende che vogliono sperimentare la sostituzione degli umani nell’esecuzione di lavori ripetitivi e alienanti, ad esempio la sistemazione della merce nei magazzini di logistica o piccole riparazioni di macchinari.

Non sono da escludere, poi, applicazioni di Unitree G1 in lavori a contatto con il pubblico, o lavori di sorveglianza di aree protette.