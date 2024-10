Adorazione, trailer e anticipazioni della serie young adult di Netflix

Fonte foto: Netflix/X

Adorazione, la nuova serie young adult con un tocco mistery, arriva fra poche settimane in streaming su Netflix dopo essere stata presentata in anteprima ad Alice nella città, sezione autonoma parallela della Festa del cinema di Roma. Tratta dall’omonimo romanzo di Alice Urciuolo, la novità è stata recentemente anticipata anche dal trailer ufficiale che permette al pubblico di avere un primo assaggio delle atmosfere intense e di provincia della storia.

Trama e trailer di Adorazione

Adorazione ha come protagonisti alcune ragazze e ragazzi adolescenti di Sabaudia. La loro estate viene sconvolta quando Elena, sedicenne che si sentiva soffocare nella sua vita di provincia, scompare.

Ognuno degli amici della ragazza ha un legame segreto con lei e sa qualcosa che non dice. Le indagini intorno alla sparizione di Elena diventano quindi per tutti i protagonisti un viaggio tra sospetti e rivelazioni, ma anche di crescita ed educazione sentimentale.

Il cast di Adorazione

Nel cast di Adorazione ci sono Alice Lupparelli (nei panni di Elena), Noemi Magagnini (Vanessa), Claudia Potenza (Manuela, la madre di Vanessa), Beatrice Puccilli (Vera, cugina di Vanessa) e Giulio Brizzi (Giorgio, cugino di Vanessa e fratello di Vera).

Noi ci siamo già innamorati del cast di Adorazione 👀🌸 pic.twitter.com/N2oow4UEba — Netflix Italia (@NetflixIT) October 24, 2024

Tra gli interpreti anche Penelope Raggi (Diana), Luigi Bruno (Gianmarco), Tommaso Donadoni (Enrico), Federico Russo (Christian), Alessia Cosmo (Teresa), Federica Bonocore (Melissa), Barbara Chichiarelli (Chiara, zia di Melissa). Completano il cast Ilenia Pastorelli (Enza, mamma di Vera e Giorgio) e Noemi (Diletta, mamma di Diana).

Noemi è qui alla sua prima esperienza come attrice: «Il personaggio non c’entra niente con me, è una persona molto diversa da me», ha detto in conferenza stampa. «Una donna indipendente, volitiva. Non è una cantante. Questa esperienza è stata molto diversa».

Prodotta da Picomedia, la serie è diretta da Stefano Mordini, già noto per La scuola cattolica, e scritta da Donatella Diamanti, Tommaso Matano, Giovanni Galassi, Gianluca Gloria e Francesca Tozzi.

Adorazione, le differenze tra libro e serie tv

Presentando la serie tv in conferenza stampa, la sceneggiatrice Donatella Diamanti ha spiegato una delle differenze con il libro. Nel romanzo la scomparsa di Elena è un ricordo passato che viene rievocato, mentre nella serie tv è un fatto collocato nel presente della storia e della vita degli altri protagonisti.

Diamanti ha spiegato che per scrivere la serie tv in questo modo hanno «smembrato il romanzo dal punto di vista tecnico» e hanno poi lavorato per trasporre nel visivo e nel racconto «tutto ciò che nel romanzo era solo evocato».

La musica della serie tv Adorazione

Fabri Fibra è consulente musicale e autore del brano inedito Adorazione che accompagna la serie tv. L’artista ha letto romanzo e sceneggiature e ha incontrato il regista a Milano, proponendogli una playlist di una sessantina di brani scelti perché, a suo parere, in linea con la storia e le sue atmosfere. Poi ha inviato il pezzo inedito, che il regista ha definito un regalo generoso.

Quando esce Adorazione su Netflix

Adorazione è composta da 6 episodi e sarà disponibile su Netflix dal 20 novembre 2024.