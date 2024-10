Telegram si aggiorna ancora: cosa è cambiato

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Shutterstock

Telegram cambia di nuovo e con un post sul blog ufficiale la celebre piattaforma di messaggistica ha annunciato le principali novità dell’aggiornamento di ottobre 2024. Parecchia la carne messa sul fuoco da Pavel Durov, soprattutto vista la promessa di stravolgere la piattaforma per renderla più sicura e più “collaborativa” con le Forze dell’Ordine nel caso di eventuali illeciti commessi dagli utenti.

L’aggiornamento in questione è già disponibile e riguarda sia la versione desktop che quella mobile, ed è destinato sia agli utenti Android che per quelli con iOS.

Telegram, le novità di ottobre 2024

La prima novità dell’update di ottobre 2024 è legata ai regali: Telegram che permette ai suoi utenti di scambiarsi questi doni tramite le Stelle. Questo sistema, per chi non lo sapesse, è già attivo da qualche tempo e permette alle persone sulla piattaforma di sbloccare contenuti dentro i canali, acquistare servizi dal mini app store interno alla piattaforma e supportare i propri canali preferiti, utilizzando come moneta queste Stelle, appunto.

Con l’aggiornamento, chiunque riceva un regalo può “esporlo” nella specifica sezione del profilo oppure scartarlo e utilizzare le Stelle come meglio crede. Oltre a questo, l’update consente anche di mandare un regalo anonimo (funzione che si affianca a quello firmato). Bisogna sottolineare, però, che l’utente che riceve il regalo conoscerà comunque il mittente ma, se decidesse di esporlo, sarà etichettato come “anonimo” sul profilo.

Come promesso, il team di Telegram ha migliorato il sistema di segnalazione dei messaggi ai moderatori, con l’aggiunta di più opzioni per descrivere meglio la violazione in oggetto. Oltretutto questo elenco si aggiorna in automatico in base al contesto, così da aiutare le persone a scegliere la motivazione più adatta a quella specifica segnalazione.

Altra grande novità è la nascita di una piattaforma dedicata alle aziende utile per verificare i numeri di telefono dei loro clienti. È possibile, quindi, inviare dei codici di verifica (pagandoli di tasca propria attraverso Fragment) con maggiori benefici per le imprese stesse che avranno a disposizione un servizio più efficiente, sicuro ed economico rispetto ai classici SMS.

Gli utenti, dal canto loro, riceveranno il messaggio con il codice all’interno di una chat chiamata Codici di verifica all’interno di Telegram stessa.

Infine ci sono due nuove funzioni una esclusiva di Android e una esclusiva per i device iOS. Nel primo caso è arrivata la compatibilità con i Flussi RTMP (Real-Time Messaging Protocol), un protocollo che permette la trasmissione audio e video in diretta sul web in modo veloce e sicuro.

Gli utenti possono anche collegare questo feed con altri servizi esterni come OBS Studio o XSplit Broadcaster e trasmettere in diretta su Telegram (ma solo dentro i gruppi o dentro i canali di cui sono proprietari) i loro contenuti generati con software di terze parti.

L’ultima novità è destinata solo agli utenti iOS che ora possono utilizzare una nuova versione delle videochiamate che migliora nettamente il servizio e aiuta i device a mantenere basse le temperature e a consumare meno batteria.

Come aggiornare l’app di Telegram

Aggiornare Telegram all’ultima versione è una procedura davvero semplice e basta fare tap sulla notifica di aggiornamento e provvedere al download.

In alternativa si può andare sul proprio store di riferimento, il Google Play Store su Android e l’App Store su iOS, e provvedere manualmente all’update facendo tap sul pulsante Aggiorna.