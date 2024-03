Aircove Go è un piccolo router portatile che può trasformare un hotspot pubblico in una rete Wi-Fi sicura e protetta dalla crittografia grazie a una VPN integrata

Fonte foto: ExpressVPN

Per accedere a Internet in sicurezza quando si utilizza una rete pubblica è necessario ricorrere a una VPN. Grazie a ExpressVPN, uno dei servizi VPN più noti sul mercato, oggi c’è un’opzione in più per poter avere sempre a disposizione una VPN illimitata e sicura. Si tratta di Aircove Go, un comodo router portatile con VPN integrata in grado di trasformare qualsiasi hotspot pubblico in una rete VPN protetta.

Aircove Go: caratteristiche tecniche

Con Aircove Go è possibile, quindi, trasformare una rete Wi-Fi non privata in un accesso a Internet sicuro e protetto dalla crittografia del traffico dati. Sfruttando la tecnologia Wi-Fi Link, infatti, è possibile connettersi a una qualsiasi rete Wi-Fi (se privata, servirà comunque inserire la password) ed utilizzare Internet in sicurezza, grazie alla VPN integrata.

Il dispositivo si basa su AircoveOS con l’utente che può gestire in modo completo le varie funzionalità integrate e monitorare l’accesso alla rete sicura grazie a un’apposita dashboard.

Dal punto di vista tecnico, Aircove Go è un piccolo router portatile (il peso è di 250 grammi) che consente di sfruttare il collegamento Wi-Fi 6 Dual Band ed è in grado di garantire una copertura del segnale Wi-Fi di circa 70 metri quadrati. Per migliorare il segnale ci sono due piccole antenne.

Il router è dotato anche di 3 porte Gigabit e permette di utilizzare la rete VPN con una velocità massima di 180 Mbps. Il router non ha una batteria integrata e deve essere collegato alla rete elettrica tramite il connettore USB-C posizionato nella parte posteriore.

Per utilizzare la VPN integrata in Aircove Go è necessario attivare un abbonamento a ExpressVPN. Questa VPN consente ai suoi utenti di accedere a Internet sfruttando la protezione della crittografia AES-256, con una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi tracciamento.

Il servizio proposto da ExpressVPN si basa su un network di server VPN distribuito in 105 Paesi. In questo modo, gli utenti hanno la possibilità di scegliere il Paese a cui connettersi per aggirare eventuali blocchi geografici all’accesso a siti web e app. Si tratta di una funzione non disponibile con la VPN di Google accessibile con l’abbonamento Google One.

Aircove Go: prezzo e disponibilità

Il nuovo Aircove Go è già acquistabile anche se non è ancora disponibile in Italia. Il dispositivo viene commercializzato con un prezzo di listino di 169,90 dollari che include anche una prova gratuita di 30 giorni della versione completa di ExpressVPN, servizio VPN che costa, in Italia, 7,83 euro al mese con abbonamento annuale e 12,19 euro al mese con abbonamento mensile. Con l’abbonamento a ExpressVPN è possibile utilizzare la VPN anche su altri dispositivi, grazie all’app ufficiale del servizio, disponibile su Android, iOS, Windows, Mac, Linux e altre piattaforme.