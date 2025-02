Eero annuncia l'arrivo di nuovi dispositivi Wi-Fi 7: caratteristiche e prezzi

Fonte foto: Amazon

Amazon ha annunciato un importante aggiornamento della gamma di dispositivi eero con il lancio di due nuovi modelli dotati di connettività Wi-Fi 7. Arrivano sul mercato, infatti, i nuovi eero 7 e eero Pro 7. I due nuovi dispositivi sono già disponibili in preordine su Amazon.

eero 7

eero 7 – confezione da 3

eero 7 Pro

eero 7 Pro – confezione da 3

eero 7 e eero Pro 7: caratteristiche

La nuova gamma di prodotti eero permette di sfruttare le potenzialità delle reti Wi-Fi 7, con una migliore copertura e prestazioni superiori in termini di velocità e reattività della connessione. eero 7 è un router multi-gigabit. Si tratta di un sistema dual-band, che permette di sfruttare le frequenze 2,4 GHz e 5 GHz, con anche la possibilità di garantire una velocità massima di 1,8 Gbps in modalità wireless e 2,3 Gbps in modalità cablata, sfruttando le sue porte 2,5 GbE.

La copertura arriva a 190 metri quadrati per singola unità mentre optando per il sistema composto da tre unità è possibile coprire fino a 560 metri quadrati. eero 7 Pro, invece, utilizza un sistema tri-band, con supporto anche per la frequenza a 6 GHz. Il sistema può garantire una velocità massima di 3,9 Gbps in modalità wireless e di 4,7 Gbps in modalità cablata. La copertura è la stessa vista per il modello precedente (con le tre unità si arriva a 560 metri quadrati) con la possibilità di gestire fino a 600 dispositivi connessi.

I nuovi dispositivi eero 7 possono sfruttare la tecnologia brevettata TrueMesh, per indirizzare i dati lungo il percorso più rapido, per i sistemi composti da più unità, e includono il supporto alla crittografia, con lo standard WPA3 e la possibilità di ricevere aggiornamenti di sicurezza periodici. Per una maggiore sicurezza è disponibile il servizio eero Plus, che aggiunge varie funzioni, garantendo anche la possibilità di utilizzare varie applicazioni di sicurezza come 1Password, Malwarebytes e Guardian (per l’accesso VPN).

Sono supportate anche tecnologie come Multi-Link Operation per la connessione simultanea su diverse bande e canali, Orthogonal Frequency Division Multiple Access, che permette la comunicazione contemporanea di più dispositivi, e 4K-QAM per l’ottimizzazione della quantità di dati trasmessi per ogni segnale, con l’obiettivo di migliorare la connessione. I modelli eero 7 sono anche hub per la Smart Home, per i dispositivi Matter, Thread e Zigbee.

eero 7 e eero Pro 7: prezzi

I nuovi eero 7 e eero Pro 7 sono disponibili in preordine e entreranno in fase di commercializzazione dal 26 febbraio. I prezzi sono i seguenti:

eero 7 – 199,99 euro

eero 7 (confezione da 3) – 399,99 euro

eero 7 Pro – 349,99 euro

eero 7 Pro (confezione da 3) – 799,99 euro

Tutte le varianti citate sono acquistabili direttamente tramite Amazon.

eero 7

eero 7 – confezione da 3

eero 7 Pro

eero 7 Pro – confezione da 3