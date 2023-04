Google VPN gratis è arrivata in Italia: come attivarla

Annunciata a inizio marzo per il mercato USA, è finalmente arrivata anche in Italia la possibilità di usufruire della VPN gratis per tutti gli utenti di Google One. Utenti che, adesso, hanno uno strumento molto efficace per aumentare privacy e sicurezza mentre navigano online, a scapito di un leggero decadimento delle prestazioni della connessione.

Chi avrà la VPN gratis

Esattamente come è già avvenuto negli Stati Uniti, adesso in Italia tutti gli abbonati paganti, con qualunque tipo di abbonamento Google One, avranno la possibilità di attivare una VPN senza alcun costo aggiuntivo.

Stiamo quindi parlando anche di chi paga appena 1,99 euro al mese per 100 GB di spazio di archiviazione, cioè l’abbonamento minimo a Google One. Fino a ieri, invece, in Italia era ancora necessario sottoscrivere l’abbonamento da 2 TB (9,99 euro) per avere la VPN in omaggio.

Come funziona la VPN di Google

La VPN inclusa in Google One ha dei limiti rispetto alle VPN commerciali a pagamento, ma sono limiti voluti da Google. In particolare è impossibile usarla per simulare la navigazione da altri luoghi al fine di violare le condizioni d’uso delle piattaforme di streaming, o di comprare materiale vietato in Italia.

Tuttavia, a suo vantaggio, questa VPN ha qualcosa che altre reti private virtuali non hanno: i dati per l’autenticazione e identificazione dell’utente viaggiano su un canale criptato diverso da quello in cui passano tutti gli altri dati di navigazione.

Così, nella peggiore delle ipotesi, un hacker può arrivare a "bucare" e decriptare uno dei due canali, ma è praticamente impossibile che riesca a leggerli entrambi. Ciò vuol dire che o legge i nostri dati, ma non sa che sono i nostri, o legge che noi stiamo trasmettendo dei dati, ma non legge quali dati sono.

A differenza di altre VPN gratuite o semi gratuite, come quella di Microsoft Edge, la rete privata virtuale di Google One non impone limiti di traffico, né limitazioni di velocità oltre una certa soglia.

A proposito di velocità: chi attiva la VPN (tutte le VPN, alcune più altre meno) riscontra un calo di velocità nella connessione. E’ fisiologico, perché per dissimulare il luogo dal quale ci stiamo connettendo le VPN fanno rimbalzare i dati attraverso i server di mezzo mondo.

Come attivare la VPN di Google

La VPN di Google è gestita tramite l’app di Google One. Ciò comporta che per attivarla è necessario (oltre all’abbonamento a pagamento a Google One) scaricare e installare l’app sul dispositivo da proteggere.

L’app di Google One è disponibile per gli smartphone Android, per gli iPhone e i Mac di Apple, per i PC Windows, per Linux e per i Chromebook con sistema operativo Google ChromeOS.

Una volta scaricata e aperta l’app di Google One, al suo interno troveremo la sezione dedicata alla VPN dalla quale non solo potremo attivare e disattivare la connessione protetta, ma anche regolare due interessanti opzioni.

La prima è quella che ci permette di scegliere quali app possono bypassare la VPN ed è utile in caso un’app richieda espressamente la connessione dal suolo italiano (che, come detto, viene "nascosta" dalla VPN).

La seconda è quella che stacca automaticamente la connessione a Internet in caso di problemi alla VPN o disconnessioni dalla rete protetta. In questo modo si avrà sempre la certezza di navigare protetti.