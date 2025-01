Al CES 2025 LG ha presentato i device della serie xboom realizzati insieme a will.i.am

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nel corso del CES 2025, LG ha rivelato in anteprima la nuova gamma di prodotti per l’audio realizzati in collaborazione con il musicista e imprenditore will.i.am. Da questa partnership, nei prossimi mesi, arriveranno sul mercato i prodotti della line xboom by will.i.am che comprende gli speaker Bluetooth xboom Bounce, xboomGrab (in foto) e xboomStage 301, gli auricolari xboom Buds.

LG xboom by will.i.am, i prodotti presentati

Dalla collaborazione tra LG e will.i.am è nata una linea di prodotti sviluppati su due caratteristiche principali: un design moderno e una grande cura per la qualità audio. Oltre a questo non manca, ovviamente, un tocco modernità, con l’azienda sudcoreana che ha portato su questi device una serie di funzioni basate sull’intelligenza artificiale in grado di analizzare i contenuti in riproduzione e selezionare automaticamente il profilo audio più adatto, ponendo l’accento sulle diverse particolarità dei brani. Con AI Calibration, invece, i dispositivi analizzano l’ambiente circostante, adattando automaticamente il suono al contesto. In più, sempre grazie all’AI, le luci integrate si sincronizzano con la musica, aiutando gli utenti a creare un’atmosfera ancora più coinvolgente.

Per quanto riguarda gli speaker Bluetooth ci sono xboom Bounce, xboom Grab e xboom Stage301. Il modello Bounce è stato sviluppato con radiatori passivi e tweeter di precisione, per garantire agli utenti la miglior resa sonora possibile in un dispositivo dalle dimensioni contenute e dal design elegante. Lo speaker ha la certificazione IP67 (contro polvere e acqua anche in caso di brevi immersioni) e la certificazionedi grado militare MIL-STD 810H che ne attesta la resistenza a qualsiasi condizione ambientale. L’autonomia, stando alle stime di LG, è di circa 30 ore di riproduzione musicale.

Il modello Grab, invece, è l’opzione più compatta delle tre, un device sviluppato per chi è sempre in movimento e, anche quando è in giro, non vuole rinunciare ad ascoltare la propria musica preferita con una buona resa sonora. Presenti anche qui la certificazione IP67 e la certificazione di grado militare MIL-STD 810H. L’autonomia stimata è di circa 20 ore.

L’xboom Stage 301 è un prodotto dalle dimensioni generose con woofer da 6,5 pollici e due driver midrange da 2,5 pollici, pensato per eventi all’aperto o serate karaoke. Questo speaker ha anche la certificazione IPX4 contro gli spruzzi d’acqua e una batteria sostituibile che dura fino a 11 ore.

Gli auricolari xboom Buds, invece, hanno driver in grafene e rappresentano la risposta di LG e will.i.am agli utenti che cercano un paio di cuffiette di buona qualità per ascoltare la propria musica preferita quando sono fuori casa. Non manca, naturalmente, la tecnologia per la cancellazione attiva del rumore che, grazie ai microfoni a bordo e gli algoritmi AI, è in grado di ridurre i disturbi esterni, per un ascolto senza distrazioni. Le cuffiette sono compatibili anche con Auracast, e consentono all’utente di trasmettere l’audio in riproduzione a tutti i device compatibili con questa tecnologia. Completano la scheda tecnica la certificazione IPX4 e una buona autonomia che, stando alle stime di LG, permette di arrivare fino a 30 ore di ascolto utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica.

Infine, grazie a un pulsante dedicato su tutti i prodotti LG xboom by will.i.am, è possibile accedere direttamente piattaforma RAiDiO.FYI dove gli utenti possono ascoltare decine di contenuti personalizzati curati da un’AI Radio Host.

LG xboom by will.i.am: prezzo e disponbilità

I prodotti della linea xboom saranno disponibili sul mercato globale nel corso del 2025 ma, al momento, LG non ha fornito maggiori informazioni sulla data precisa e tantomeno sul prezzo.