LG Radio+, radio e podcast gratuiti sulle smart TV di LG

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: LG

LG ha annunciato ufficialmente l’arrivo di un nuovo servizio dedicato alle smart TV con sistema operativo webOS 6.0 (e versioni successive): si tratta di LG Radio+ e consentirà agli utenti di ascoltare la radio in streaming direttamente sul proprio televisore.

Stazioni radio, podcast e molto altro ancora, con l’arrivo di questa piattaforma l’azienda sudcoreana espande ulteriormente le potenzialità dei propri televisori smart, portando nelle case dei consumatori un ulteriore servizio per l’intrattenimento totalmente gratuito.

Come funziona LG Radio+

Con l’arrivo di LG Radio+ gli utenti potranno avere accesso a una vasta selezione di podcast e programmi radiofonici in modo totalmente gratuito. Sul modello degli LG Channels (la piattaforma FAST dell’azienda sudcoreana), però, le trasmissioni saranno affiancate da annunci pubblicitari.

Grazie alla collaborazione tra LG e Radioline, uno dei principali fornitori globali di contenuti audio, gli utenti possono accedere tramite un’unica piattaforma a moltissime stazioni radio e podcast da tutto il mondo (oltre 14.500 canali disponibili negli Stati Uniti e più di 440 canali in Corea del Sud), potendo scegliere liberamente tra notizie, sport, musica e molto altro ancora.

Inoltre, grazie alla piena integrazione con l’app LG ThinQ, gli utenti potranno ascoltare i propri contenuti in streaming preferiti anche su altri device a marchio LG. Ad esempio, dal prossimo anno, il servizio sarà accessibile anche sugli speaker xboom utilizzando l’apposito pulsante My.

Infine, per quanto riguarda il funzionamento di questo nuovo servizio, l’azienda sudcoreana promette un’interfaccia user-friendly, semplice e molto intuitiva, che permetterà a chiunque di accedere ai moltissimi contenuti disponibili in modo facile e veloce, ogni volta che vuole.

Anche esplorare i canali a disposizione è estremamente facile e i vari contenuti sono organizzati in base alle diverse pagine tematiche come On Air, per i contenuti in diretta, Podcast e Featured, dove LG mette in evidenza le tendenze musicali del momento, inclusi i brani più popolari o i successi stagionali.

Come utilizzare LG Radio+

In un primo momento, LG Radio+ sarà disponibile negli Stati Uniti e in Corea del Sud, consentendo agli utenti di ascoltare contenuti dalle principali emittenti come NPR, CNN Radio, Fox Radio e molto altro. In più, dalla piattaforma è possibile anche accedere a molti dei podcast più apprezzati, come The Joe Rogan Experience.

Per quanto riguarda il nostro paese, al momento non sono ancora disponibili maggiori informazioni sull’arrivo di LG Radio+, ma non si esclude che la piattaforma possa essere disponibile già dai prossimi mesi.

Nei paesi dove è già attivo è possibile provare il servizio scaricando l’app ufficiale dal Content Store dalla sezione App o in alternativa utilizzare i comandi vocali del telecomando puntatore LG.