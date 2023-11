Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter.

Ha davvero dell’incredibile un video ormai virale online, registrato in Australia da alcuni abitanti della località di Tennant Creek, sita nell’area settentrionale dello Stato. Il gruppo si è ritrovato ad assistere a un evento particolarmente raro: un tornado di fuoco.

Nel corso di un incendio, di fatti, una lingua di fuoco si è innalzata dal terreno. Si è dunque creato un vortice, che ha inglobato le fiamme, scatenandole se possibile in maniera ancor più pericolosa. Impossibile intervenire, senza rischiare in maniera quasi certa la propria vita.

Tornado di fuoco in Australia

A realizzare il video del tornado di fuoco, noto anche come firenado o diavolo di fuoco (erroneamente), sono stati alcuni dipendenti dell’azienda SilverBridle Contracting. Il filmato è stato pubblicato su Facebook lo scorso 31 ottobre, divenendo virale col passare dei giorni.

Tutto ciò è avvenuto mentre si diffondevano svariati incendi boschivi in tutta la regione. Come detto, impossibile agire per tentare di arginare i danni del tornado di fuoco o sperare di spegnerlo. Un fenomeno tanto raro quanto letale e imprevedibile, che avviene soltanto in presenza di determinate condizioni atmosferiche. In Australia, attualmente, sono in corso differenti eventi estremi, tra cui prolungata siccità, incendi boschivi e inondazioni.

Come si forma un tornado di fuoco

Proviamo a capire esattamente cosa si intenda per tornado di fuoco e come si generino questi terrificanti e, al tempo stesso, affascinanti fenomeni. Considerando la rarità di tale evento, sono pochissime le documentazioni in merito e ancor meno le registrazioni video.

È bene fare però una precisazione, a partire dalla denominazione. Dire tornado di fuoco, vortice di fuoco o diavolo di fuoco non è la stessa cosa. Per quanto lo si creda, ci sono delle differenze, anche se i meteorologi sono in parte divisi in materia, considerando la scarsità delle fonti informative.

Essenzialmente un tornado di fuoco si distingue dai vortici di fuoco o dai diavoli di fuoco perché i vortici di questi ultimi si estendono dal suolo fino alla base della nuvola che si trova sopra di essi. Il miglior caso di studio in possesso degli esperti è rappresentato dai filmati del tornado di fuoco del 2018 in California. Un generale fenomeno incendiario tanto devastante da meritare un nome specifico, Carr Fire.

Il dramma di questo evento ha generare un vero e proprio clima a sé stante, causando un grande tornado di fuoco. Quando il calore di Carr si è intensificato, è andata creandosi una corrente ascensionale d’aria calda, che è salita verso l’alto in maniera molto rapida. Da una parte l’aria calda scorreva verso il cielo, mentre altra aria veniva aspirata dall’ambiente circostante, al fine di sostituire quella spostatasi altrove.

Al tempo stesso sono intervenuti dei venti che viaggiavano in direzioni differenti. Questi hanno alimentato la rotazione della corrente ascensionale. La combinazione di questi fattori genera un tornado di fuoco. Riuscire a controllarlo è quasi impossibile, ed ecco il pensiero di Neil Lareau, professore e scienziato dell’atmosfera presso l’Università del Nevada: “Quando il fumo sale e va a condensarsi nell’atmosfera superiore, si forma una nube nota come pirocumulonembo, che si posiziona proprio sopra il tornado. Uno sviluppo che va ad allungare la colonna d’aria sottostante”. Ciò ha provocato in California un’altezza del fenomeno di ben 5 km, con una velocità del vento stimata di 230 km/h.