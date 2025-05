TOTALE PUNTI 7.9 Nothing Phone (3a) Il Nothing Phone (3a) è il medio gamma che non sembra tale. Design magnetico, interfaccia Glyph luminosa e utile, fotocamere convincenti, software in crescita. Unica nota dolente? Alcune finezze ancora acerbe e la difficoltà di trovare la bellissima versione blu. Per il resto, difficile trovare di meglio intorno ai 300 euro. A noi, in tutta trasparenza, questo smartphone piace di più della versione superiore, Nothing Phone (3a) Pro.

PRO Design originale

Interfaccia Glyph

Prestazioni solide

Ottima autonomia

Software aggiornato spesso CONTRO Niente carica wireless

Versione blu introvabile

Alcune funzioni AI da migliorare

Design VOTO: 7 Il Nothing Phone (3a) non è un telefono come gli altri, e si vede subito. La scocca trasparente con i LED Glyph continua a essere l’elemento distintivo che separa Nothing dalla massa. Ma non è solo questione di estetica: il sistema Glyph serve anche a segnalare notifiche, chiamate e ricarica, con pattern luminosi personalizzabili. Una scelta che unisce funzionalità e personalità, senza scadere nell’effetto “giocattolo”. Il telaio è in alluminio riciclato, mentre il retro è in vetro, disponibile in tre colorazioni: nera, bianca e una splendida blu, praticamente introvabile. L’impugnatura è comoda, nonostante le dimensioni non proprio contenute, e la costruzione è solida, con certificazione IP64 contro polvere e schizzi d’acqua. Rispetto ai modelli precedenti, ci sono piccoli ma significativi miglioramenti nei materiali e nei dettagli di assemblaggio, segno di un’attenzione crescente anche agli aspetti meno visibili.

Specifiche tecniche VOTO: 8 Lo schermo da 6,77 pollici è un AMOLED da 120 Hz, con risoluzione FHD+ e una luminosità che arriva fino a 3.000 nit, un valore che pochi rivali riescono a offrire, anche in fasce di prezzo superiori. Questo significa leggibilità perfetta in ogni condizione, anche in piena estate. Il processore è uno Snapdragon 7s Gen 3, abbinato a 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. La connettività include 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, e una porta USB-C. Il lettore di impronte è sotto il display ed è rapido e affidabile. Sul piano costruttivo, il device si difende bene anche nei dettagli. Gli altoparlanti stereo sono potenti e ben bilanciati, mentre la vibrazione è precisa, segno che Nothing ha imparato molto anche in termini di rifiniture. Ormai da anni, un altro elemento distintivo dei cellulari Nothing è la cosiddetta "glyph interface", ovvero un sistema di notifiche luminose, che sfruttano la parte posteriore del telefono utilizzando alcuni elementi LED. Queste segnalazioni luminose funzionano non solo per le chiamate e i messaggi in arrivo, ma anche per alcune specifiche funzionalità come l'avanzamento di un timer.

Performance VOTO: 8 Lo Snapdragon 7s Gen 3 non è un mostro da benchmark, ma nella vita reale si comporta bene: le app si aprono rapidamente, il multitasking è fluido, e anche con giochi mediamente esigenti come Asphalt o PUBG non ci sono rallentamenti evidenti. La dissipazione del calore è gestita bene, anche dopo lunghe sessioni d’uso. Chi viene da un telefono di fascia bassa o medio-bassa noterà subito il salto di qualità. La velocità generale, la fluidità dell’interfaccia, la reattività delle animazioni: tutto restituisce la sensazione di uno smartphone ben ottimizzato. Certo, i top di gamma restano su un altro pianeta, ma a questo prezzo non esistono miracoli. E qui, miracolosamente, si va molto vicini.

Software VOTO: 8 Nothing OS 3.1, basato su Android 15, è una delle sorprese più piacevoli del telefono. Il design minimal, con icone monocromatiche e animazioni fluide, rende l’interfaccia pulita e coerente. Ma è la funzione Essential Space a fare la differenza: si tratta di uno spazio intelligente che aggrega notifiche, promemoria, screenshot e contenuti suggeriti, sfruttando l’AI per organizzarli e semplificare la vita quotidiana. Rispetto alla versione iniziale, oggi Essential Space è molto più utile: sa distinguere meglio i contenuti importanti, ha imparato a gestire promemoria vocali e note scritte, e si integra con molte app di terze parti. Non è un sostituto di Google Assistant, ma lo affianca con discrezione, diventando col tempo una presenza naturale nella schermata principale. Gli aggiornamenti software sono frequenti e puntuali. In meno di sei mesi, Nothing ha rilasciato quattro update, migliorando stabilità, fotocamera e prestazioni generali. È un aspetto che vale oro in questa fascia di prezzo. Altro l'elemento che ci piace molto del software di questi smartphone è la cura dei dettagli grafici, che hanno una fortissima personalità, con un livello di riconoscibilità unico sul mercato.

Fotocamera VOTO: 8 La dotazione fotografica include un sensore principale da 50 megapixel con apertura f/1.9 e stabilizzazione ottica, affiancato da un ultra-grandangolare sempre da 8 megapixel. C'è anche un teleobiettivo da 50 mpx con uno zoom ottico 2X, la qualità degli scatti sorprende comunque. Di giorno, le foto sono nitide, ben bilanciate nei colori e ricche di dettagli. Di sera, l’algoritmo AI entra in gioco per migliorare l’esposizione e ridurre il rumore, con risultati più che dignitosi. L’interfaccia della fotocamera è intuitiva, e alcune funzioni automatiche (come la rilevazione del tipo di scena) funzionano bene senza strafare. La fotocamera frontale da 32 megapixel regala selfie luminosi e definiti, anche con poca luce. La modalità ritratto è credibile, e anche i video (fino a 4K a 30 fps) hanno una buona stabilizzazione. Non è un camera phone, ma fa il suo dovere con stile. L'unico elemento che ci piace poco di questa fotocamera e il fatto che sporge molto e che la sua struttura tende a rigarsi quando la si appoggia su un tavolo, il nostro smartphone è rigato nella parte in alluminio intorno alla fotocamera.

Batteria VOTO: 8.5 La batteria da 5.000 mAh è uno dei punti di forza del Nothing Phone (3a). L’autonomia supera la giornata anche con uso intenso, tra social, foto, video e un po’ di gaming. Nei test quotidiani, si arriva spesso al 30-35% residuo a sera inoltrata, senza bisogno di ricariche intermedie. La ricarica a 50 watt non è la più veloce sul mercato, ma permette di passare da 0 a 70% in circa mezz’ora. Manca la ricarica wireless, e sì, è una mancanza che si fa sentire se ci si è abituati. Ma considerando il prezzo attuale (meno di 300 euro su Amazon), ci si può anche passare sopra.