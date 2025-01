Amazfit Balance, l'orologio con intelligenza artificiale a prezzo stracciato

Fonte foto: Amazfit

Dopo aver debuttato sugli smartphone, l’intelligenza artificiale arriva anche nel mondo degli smartwatch. E uno dei primi orologi ad accogliere l’IA al proprio interno è l’Amazfit Balance, smartwatch per la vita di tutti i giorni con funzionalità avanzate e che ti permette di prenderti cura della tua salute a trecentosessanta gradi. Uno smartwatch completo, con un design moderno, con tecnologie innovative e da oggi anche in offerta su Amazon a un prezzo speciale grazie allo sconto del 39% e approfitti del minimo storico. Una delle migliori promo che puoi trovare oggi per un orologio smart e che trovi con un rapporto qualità-prezzo molto elevato. E non è tutto: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

L’Amazfit Balance ha tutto quello che richiedi a uno smartwatch in questo momento. Ti piace tenerti in forma? Puoi scegliere tra oltre 150 modalità di allenamento e l’intelligenza artificiale di propone allenamenti personalizzati. Vuoi monitorare i principali parametri vitali? L’orologio controlla in tempo reale frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e ottieni un punteggio giornaliero sulla tua prontezza fisica. Un orologio completo come non si vedeva da tempo. A questo prezzo è un affare da cogliere al volo.

Amazfit Balance

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Amazfit Balance: prezzo, sconto e offerta Amazon

L’occasione è di quelle uniche e irripetibili. Da oggi trovi l’Amazfit Balance in offerta a un prezzo di 128,99 euro, con uno sconto del 39% rispetto a quello consigliato da Amazon. Se come riferimento prendi quello sul sito ufficiale, ecco che lo sconto sfiora addirittura il 50%. Ecco spiegato il motivo per cui consideriamo l’Amazfit Balance uno dei migliori orologi smart che puoi acquistare oggi. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 25,74 euro al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon.

L’orologio è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo da quando lo ricevi, in modo da poterlo testare a fondo e metterlo alla prova nei tuoi allenamenti quotidiani.

Amazfit Balance

Amazfit Balance: funzionalità e scheda tecnica

Uno smartwatch per tutte le fasi della giornata. L’Amazfit Balance è un orologio che ti sorprende fin dal primo utilizzo grazie alle tante funzioni e ai tanti strumenti pensati per le tue esigenze. Il merito è dell’integrazione perfetta dell‘intelligenza artificiale nelle funzioni dell’orologio: puoi dialogare con il dispositivo utilizzando il linguaggio naturale ed è pronto a rispondere a qualsiasi tua esigenza.

Lo smartwatch di Amazfit ha tutto quello che ti serve, a partire da uno schermo AMOLED da ben 1,5 pollici che ti fornisce tutte le info di cui hai bisogno, dall’orario a una panoramica veloce dei principali parametri vitali. Ma non solo. Puoi anche personalizzare il quadrante utilizzando le tante watch faces gratuite che hai a disposizione.

Passando alle funzionalità, l’orologio smart ti mette a disposizione ben 150 modalità di allenamento e un sistema GPS che ti geolocalizza nel giro di pochissimi secondi. Puoi scegliere tra allenamenti professionali e piani di recupero dedicati a gare di livello agonistico. L’intelligenza artificiale ti aiuta a realizzare programmi di allenamento pensati appositamente per te.

Il monitoraggio della salute è una delle funzioni principali dello smartwatch. Puoi tenere sotto controllo tutte le info più importanti che riguardano il tuo corpo, tra cui la salute mentale e la qualità del riposo. Analizzando tutti i dati raccolti, lo smartwatch ti fornisce anche un indice sintetico chiamato "Prontezza" che ti mostra il tuo livello di salute mentale al mattino.

L’Amazfit Balance è utile anche nella vita di tutti i giorni grazie alla possibilità di installare oltre 150 app. Collegandolo allo smartphone puoi rispondere direttamente alle chiamate e ai messaggi in entrata. Chiudiamo con l’ottima batteria che può arrivare fino a una durata di quasi due settimane. Insomma, un orologio perfetto da tenere al polso ogni minuto della giornata.

Amazfit Balance