Amazfit, l'orologio smart costa pochissimo: sconto esagerato

Trovare un orologio smart che abbini caratteristiche avanzate, funzionalità di ultima generazione e tante modalità di abbinamento a un prezzo alla portata di tutti è diventato sempre più complicato. Per questo motivo quando si trova un’offerta per uno smartwatch che rispecchia alla perfezione questa descrizione bisogna approfittarne subito. Ed è quello che accade oggi con l’Amazfit Active Edge, smartwatch lanciato da poco tempo sul mercato, disponibile in promo con uno sconto di ben il 52%. Lo paghi meno della metà e fai un super affare. Essendo un’offerta limitata e a tempo ti consigliamo di approfittarne il prima possibile, potrebbe terminare molto presto.

L’Amazfit Active Edge rientra nella categoria degli sportwatch, gli orologi progettati per gli amanti dello sport, ma si rivela molto utile anche nella vita di tutti i giorni grazie al monitoraggio avanzato della salute (ti avvisa se nota qualcosa di anomalo, come ad esempio battiti del cuore troppo alti) e funzioni pensate appositamente per te. Un orologio che a questo prezzo diventa un vero bestseller e uno dei migliori disponibili in promo oggi. Ottima anche la batteria che può durare anche più di una settimana

Amazfit Active Edge: prezzo, offerta e sconto Amazon

Se sei alla ricerca di un orologio smart top di gamma a un prezzo tutto sommato contenuto, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile l’Amazfit Active Edge in promo con uno sconto del 52% che fa scendere il prezzo a 71,99 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio è notevole e sfiora gli 80 euro.

Lo smartwatch è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo puoi ricevere anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Hai tutto il tempo per testarlo: Amazon ti offre 30 giorni per effettuare il reso gratuito. Non farti scappare questa promo: potrebbe terminare da un momento all’altor.

Amazfit Active Edge: le caratteristiche tecniche e funzionalità

Lo smartwatch è stato ideato proprio per l’attività all’aperto, come dimostra il livello di impermeabilità di 10 ATM, che lo rende resistente fino a 100 metri di pressione dell’acqua. Ciò significa che puoi utilizzarlo anche sotto la pioggia o per le nuotate senza doverlo togliere dal polso. Puoi organizzare le tue attività ma anche lasciarti suggerire dall’orologio stesso sul tipo di allenamento da svolgere: un vero e proprio coach 2.0 basato sull’intelligenza artificiale. Suggerisce fino a 25 tipi di esercizi diversi, tenendo traccia di ripetizioni, serie e tempi di riposo. Puoi monitorare le tue prestazioni o gli esercizi da fare comodamente dal tuo telefono, scaricando la app gratuita Zepp. Puoi anche porre delle domande, grazie alla funzione Zepp Fitness Membership, così da consultare in una chat bot il tuo personal trainer virtuale.

Oltre agli sport più comuni e tradizionali, troverai anche delle vere chicche, come skateboard, BMX, basket e perfino frisbee. Amazfit Active Edge ti aiuta anche a dormire meglio con Zepp Aura, capace di "leggere" i dati del tuo corpo ascoltando i suoni emessi. Lo smartwatch funge anche da medico a portata di polso, fermo restando che non sostituisce il parere di un professionista "in carne e ossa". Infatti, monitora con precisione la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, la qualità del sonno e il livello di stress. L’orologio invia notifiche in caso di dati anomali. Puoi impostare sulla Home del template fino a 7 sport che svolgi più frequentemente, così da averli subito a portata di tap. Infine, lo smartwatch in offerta su Amazon ha anche una vocazione social: puoi comunicare e confrontarti con gli altri utenti collegandolo ad app come adidas Running, Strava, komoot e Relive

