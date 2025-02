Amazfit, prezzo stracciato per lo smartwatch top: costa pochissimo

Fonte foto: Amazfit

Un orologio progettato per affrontare le sfide quotidiane e uscirne sempre vincitori. Parliamo dell’Amazfit Active Edge, uno degli ultimi smartwatch lanciati sul mercato dal brand statunitense e protagonista di una delle migliori promo che puoi trovare oggi. L’orologio smart, infatti, è disponibile con uno sconto del 41% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 90 euro. Una cifra alla portata di molti e con la quale oramai è complicato acquistare un orologio con tutte queste funzionalità.

L’Amazfit Active Edge, infatti, è un wearable in grado di sorprenderti. L’azienda cinese non ha lasciato nulla al caso e lo ha dotato dei migliori sensori e delle migliori tecnologie disponibili in questo momento. Monitoraggio accurato della salute e tantissime modalità di allenamento supportate. Non manca la presenza dell’intelligenza artificiale che ti supporta durante l’attività fisica per spingerti sempre al limite. Ottima anche la batteria che può durare fino a un massimo di 16 giorni. Un orologio completo, resistente (impermeabile fino a 100 metri) e da oggi a un prezzo incredibile.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Amazfit Active Edge

Amazfit Active Edge

Amazfit Active Edge: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta da non farsi scappare e che potrebbe terminare da un momento all’altro. Da oggi su Amazon è disponibile l’Amazfit Active Edge a un prezzo di 88,90 euro con uno sconto del 41% che ti fa approfittare del minimo storico di questo 2025. Un risparmio netto e che te lo fa pagare quasi la metà. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 17,78 euro al mese, praticamente meno di un caffè al giorno.

Acquistando l’orologio oggi lo ricevi anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo, in modo da testarlo a fondo e scoprire tutte le potenzialità di questo orologio Amazfit.

Amazfit Active Edge

Amazfit Active Edge

Amazfit Active Edge: le caratteristiche tecniche

Lo smartwatch Amazfit Active Edge sarà il tuo allenatore a portata di polso, grazie al sistema Zepp Coach basato sull’intelligenza artificiale: potrai importare i tuoi piani di allenamento, ottenere suggerimenti, confrontare le tue prestazioni. Rileva automaticamente 25 tipi di esercizi, tenendo traccia di ripetizioni, serie e tempi di riposo. Scarica sullo smartphone l’pp Zepp per avere comodamente sul tuo telefono tutti i dati che ti occorrono anche grazie alla funzione Zepp Fitness Membership. Lo smartwatch prevede oltre 130 modalità sportive, tra cui quelle praticate su skateboard e BMX o il basket. Hai domande o curiosità? Poni i tuoi quesiti alla chatbot AI integrata. Ti consente anche di scegliere tra 7 modalità sportive che vuoi tenere subito a portata di mano selezionando le relative icone.

Ti aiuta anche a dormire meglio, grazie alla funzione Zepp Aura: i suoni si regolano intelligentemente in base ai dati del corpo per aiutarti ad addormentarti più velocemente. Amazfit Active Edge fornisce dati utili durante l’allenamento o a riposo relativi a frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, saturazione dell’ossigeno nel sangue, stress, sonno e tanto altro. Invia notifiche se ci sono eventuali anomalie e mantiene un promemoria sui dati per utili confronti sul lungo periodo. Si tratta anche di uno smartwatch social: puoi registrarti a Community come adidas Running, Strava, komoot e Relive, per confrontarti con altri utenti. Ottima l’autonomia che può arrivare fino a un massimo di 16 giorni.

Amazfit Active Edge

Amazfit Active Edge