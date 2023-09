Fonte foto: Amazfit

Amazfit svela il nuovo Amazfit Balance, in occasione dell’IFA 2023 di Berlino. Il dispositivo è uno smartwatch elegante e ricco di funzionalità, con display circolare e una particolare attenzione sul benessere dell’utente, non solo fisico ma anche mentale. Il nuovo prodotto di Amazfit è già in vendita e, in futuro, sostituirà i modelli delle apprezzate serie GTS e GTR del brand.

Amazfit Balance: caratteristiche tecniche

Il nuovo Amazfit Balance è dotato di un display AMOLED con risoluzione di 480×480 pixel e diametro di 1,5 pollici. Il pannello ha una luminosità di picco di 1.500 nit e può essere personalizzato con oltre 200 Watch Faces. La cassa è da 46 mm, lo spessore è di 10,6 mm e il peso, senza cinturino, è pari a 35 grammi. Lo smartphone è resistente all’acqua, fino a 5 ATM.

All’interno della scocca c’è una batteria da 475 mAh, con possibilità di ricarica magnetica e autonomia fino a 14 giorni con quello che Amazfit definisce “utilizzo tipico“. Con un “uso intenso“, invece, l’autonomia si riduce a circa 7 giorni. C’è anche una funzione di risparmio energetico, da attivare in caso di necessità.

Lo smartwatch ha il nuovo sensore biometrico BioTracker 5.0, che può rilevare la frequenza cardiaca, la concentrazione di ossigeno nel sangue (Sp02), la frequenza respiratoria e calcolare il livello di stress. Amazfit Balance è in grado di effettuare la misurazione della composizione corporea e monitorare oltre 150 attività sportive, anche in acqua e senza uno smartphone collegato (ha il GPS integrato).

Amazfit afferma che il nuovo Amazfit Balance sia un utile strumento per tenere in forma sia il corpo che la mente, anche grazie ai suggerimenti di Zepp Coach che sfrutta l’AI per definire piani di allenamento personalizzati per ogni singolo utente.

Come tutti i dispositivi di Amazfit, anche questo smartwatch ha un sistema operativo proprietario: si tratta di Zepp OS 3.0 e ci sono già oltre 150 app (di Amazfit e di terze parti) compatibili da scaricare per ampliare le potenzialità del device.

Il dispositivo può essere utilizzato in abbinamento a qualsiasi smartphone Android 7.0 o versioni successive oppure iOS 14.0 e versioni successive. C’è la possibilità di utilizzare Alexa oltre che il servizio di pagamento Zepp Pay, grazie al chip NFC integrato. Lo smartwatch, infine, permette di effettuare chiamate via Bluetooth agganciandosi allo smartphone.

Amazfit Balance: prezzo e disponibilità

Il nuovo Amazfit Balance è già in vendita, per il momento esclusivamente dal sito ufficiale, nei colori Midnight e Sunset Grey. La prima ha il cinturino in gomma mentre la seconda in tessuto.

Il prezzo di lancio del dispositivo è di 249,90 euro ma è possibile aggiungere un secondo cinturino, in silicone e con colorazione arancione (ci sono due versioni tra cui scegliere), senza costi aggiuntivi. Lo smartwatch di Amazfit dovrebbe, a breve, essere acquistabile anche presso rivenditori terzi e su Amazon, dove il brand è già presente con tutti gli altri modelli di smartwatch della sua gamma.