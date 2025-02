Amazfit Active 2 è arrivato in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Amazfit

Il nuovo Amazfit Active 2 è arrivato ufficialmente anche in Italia. Dopo la presentazione ufficiale al CES 2025 e l’uscita in anteprima negli USA, questo smartwatch è disponibile anche nel nostro paese in due versioni: la Standard e la Premium.

Tornano, naturalmente, tutte le funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali e quelle per il fitness già viste all’uscita e, cosa da non sottovalutare, un prezzo davvero accessibile.

Amazfit Active 2: scheda tecnica

AmazfitActive2 ha un display AMOLED circolare che misura 1,32 pollici, ha una risoluzione 466×466 pixel e luminosità di picco di 2.000 nit. La prima differenza tra le due versioni è la protezione dello schermo che sulla Premium è in vetro zaffiro, mentre per la Standard è in vetro temperato 2.5D con rivestimento anti impronta.

Il sistema operativo è Zepp OS 4.5 che per la prima volta arriva a bordo di uno smartwatch dell’azienda americana, permettendo all’utente di scaricare dallo store digitale decine di miniApp per espandere le funzioni del device.

Il monitoraggio dei parametri vitali è affidato al sensore BioTracker 6.0 che consente all’utente di tenere sotto controllo la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e la temperatura cutanea. Presenti anche le funzioni per monitorare i livelli di stress, la qualità del sonno e la salute della donna.

Le funzioni per il fitness permettono all’utente dimonitorare i progressi in 164 attività sportive differenti tra cui: corsa, camminata, ciclismo, sci, nuoto (il device è impermeabile fino a 5 ATM), palestra, boxe, danza, calcio, tennis, sport invernali e molto altro ancora. Come per gli altri smartwatch Amazfit anche qui c’è Zepp Coach un assistente virtuale che permette di creare programmi di allenamento personalizzati in base ai propri obiettivi. Il dispositivo è compatibile anche con app per il fitness di terze parti come Adidas Running, Strava, Komoot, Relive, Google Fit e Apple Salute.

Tra le modalità più classiche, ci sono il Meteo, le mappe offline, il controllo delle notifiche e della musica sullo smartphone, la possibilità di rispondere alle chiamate con microfono e speaker integrati e Zepp Flow Intelligent Voice Assistant che permette di utilizzare l’assistente smart per la lettura delle notifiche, suggerimenti di risposta e invio di SMS (solo su Android) e risposte a messaggi WhatsApp (anche su iOS).

Sul fronte delle connessioni ci sono il Bluetooth 5.2 LE e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Sul modello Premium c’è anche Zepp Pay che permette di utilizzare l’NFC per i pagamenti contactless.

Infine per quanto riguarda l’autonomia, il produttore ha indicato circa 10 giorni di utilizzo tipico, 5 giorni di utilizzo intensivo e fino a 21 ore con i sistemi di geolocalizzazione attivi.

Amazfit Active 2: prezzo e disponibilità

Dopo l’uscita delle scorse settimane in esclusiva per il mercato USA, il nuovo Amazfit Active 2 è arrivato anche in Italia, dove può già essere acquistato sul sito ufficiale e su Amazon al prezzo consigliato di:

