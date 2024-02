Amazfit GTR 3 Pro, il prezzo è al minimo storico: sconto mai visto prima

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Avere uno smartwatch sul polso è diventata oramai un’abitudine per tantissimi italiani e italiane. Pian piano gli orologi intelligenti stanno sostituendo quelli analogici e il merito è anche dei produttori che hanno adattato i dispositivi in base alle richieste degli utenti. Il design degli smartwatch somiglia sempre più a quello degli orologi analogici, diventando anche prodotti di design. Come questo Amazfit GTR 3 Pro, orologio smart che oggi trovi in offerta su Amazon a un prezzo mai visto prima e con uno sconto di ben il 30%. Si tratta di una delle migliori offerte del giorno e di un’occasione da non farsi sfuggire.

L’Amazfit GTR 3 Pro è uno smartwatch top di gamma dotato di componenti e funzionalità di ultima generazione. È in grado di tenere sotto controllo diversi parametri vitali e ti mostra anche un indicatore sintetico che ti fa capire immediatamente il tuo stato di salute. Utile anche per chi vuole mantenersi in forma grazie alle oltre 150 modalità di allenamento. La batteria ti accompagna fino a due settimane e collegandolo con lo smartphone ottieni notifiche e messaggi direttamente sul polso. un orologio completo e da oggi anche a un super prezzo.

Amazfit GTR 3 Pro: prezzo e offerta

Un’occasione da non farsi scappare. L’Amazfit GTR 3 Pro è disponibile su Amazon a un prezzo di 139,90 euro, con uno sconto del 30% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web per un orologio con caratteristiche e funzionalità avanzatissime. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis. Vi consigliamo di approfittarne immediatamente: si tratta di un’offerta a tempo. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per effettuare il reso hai come sempre ventiquattro ore di tempo.

Amazfit GTR 3 Pro: scheda tecnica e funzionalità

Uno smartwatch con caratteristiche interessanti. L’Amazfit GTR 3 Pro prevede oltre 150 modalità sportive integrate, così troverai facilmente quella che svolgi abitualmente. Così come potrai monitorare con precisione parametri come la frequenza cardiaca, le calorie bruciate e tanti altri aspetti utili sui parametri vitali. Inoltre, per chi svolge attività sportiva in montagna, lo smartwatch monitora l’altitudine e la pressione atmosferica, oltre a non perdere mai l’orientamento grazie a diversi sistemi di tracciamento precisi come: GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS.

Potrai usarlo anche al mare o in piscina, grazie all’impermeabilità fino a 5 ATM. In questo modo, non dovrai toglierlo mentre nuoti. Il display è molto chiaro e ha una diagonale di 1,45 pollici. Una caratteristica di pochissimi smartwatch in circolazione. Come non citare infine la possibilità di gestire tutto in remoto dallo smartwatch senza dover estrarre il telefono dalla tasca: rispondere alle chiamate, leggere le notifiche dei messaggi, gestire i tuoi brani preferiti (fino a 140). L’autonomia della batteria può durare fino a 12 giorni.

