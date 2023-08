Amazfit T-Rex Pro in offerta a un prezzo eccezionale: da comprare subito

Fonte foto: Amazfit

Amazfit è tra le aziende che negli ultimi anni si è fatta maggiormente apprezzare nel mondo degli smartwatch e dei wearable. E lo ha fatto grazie a dispositivi realizzati con ottimi materiali e con funzionalità avanzate, seguendo un po’ l’esempio di altri colossi cinesi, come ad esempio Xiaomi. Tra i tanti dispositivi lanciati in questi anni, troviamo anche smartwatch molto particolari e che si differenziano da tutti gli altri per una caratteristica: la resistenza agli urti e alle cadute. Come ad esempio l’Amazfit T-Rex Pro, orologio che oggi troviamo anche in promo speciale su Amazon grazie a un coupon sconto che fa risparmiare il 30% sul prezzo di listino. Coupon che ha una durata limitata e che potrebbe terminare da un momento all’altro per l’esiguo numero di coupon ancora disponibili.

L’Amazfit T-Rex Pro è uno smartwatch pensato per gli amanti dell’avventura: resiste agli urti e alla cadute, è impermeabile fino a 100 metri e rispetta gli standard militari statunitensi. Lo puoi portare in montagna o al mare senza nessun timore di romperlo. Anche le funzionalità disponibili sono di livello superiore: più di 100 modalità sportive disponibili, monitoraggio avanzato della salute grazie a tecnologie proprietarie che controllano i principali parametri vitali e una batteria che ti assicura un’autonomia fino a 18 giorni. Difficile chiedere di più a un dispositivo del genere.

Amazfit T-Rex Pro: funzionalità e caratteristiche

L’Amazfit T-Rex Pro è un orologio particolare e con funzionalità avanzate che solitamente non si trovano su altri dispositivi. A partire proprio dalla sua robustezza che è una delle peculiarità e delle caratteristiche più interessanti. Lo smartwatch, infatti, ha superato diversi test che assicurano la resistenza alla polvere, all’acqua (fino a 100 metri), agli urti, alle cadute e anche allo shock termico. Un orologio, quindi, che puoi utilizzare in tantissime situazioni differenti: al mare, in montagna, durante le escursioni e in mezzo ai boschi. È dotato anche di un sistema che monitora sia l’alba sia il tramonto e sull’ampio display puoi controllare le fasi lunari.

Passando allo schermo, sull’Amazfit T-Rex Pro troviamo un display AMOLED da 1,3" con una luminosità molto elevata e con la funzionalità Always-on che permette di avere sempre sott’occhio le informazioni più importanti, a partire dai dati sulla salute. Lo smartwatch, infatti, fornisce statistiche avanzate sui tuoi parametri vitali: frequenza cardiaca in tempo reale e la saturazione dell’ossigeno (dato molto utile soprattutto quando si va in montagna).

Una delle funzionalità più importanti, però, riguarda il monitoraggio dell’attività sportiva. Troviamo più di 100 esercizi disponibili, tra cui tutti quelli più importanti: corsa, ciclismo, nuoto, canottaggio, ellittica, esercizi a corpo libero. Grazie alla presenza dell’algoritmo Firstbeat puoi valutare statistiche avanzate come il VO2 Max, molto importante per chi fa attività fisica a livello agonistico. Non manca il chip GNSS che utilizza quattro sistemi di navigazione per offrirti supporto in ogni momento e che permettono un posizionamento rapido.

Con un utilizzo normale la batteria assicura un’autonomia fino a 18 giorni. Collegando lo smartwatch con il telefono ricevi sul polso le notifiche delle chiamate in entrata, i messaggi e le notifiche degli appuntamenti.

Amazfit T-Rex Pro: prezzo, sconto e offerta Amazon

Uno sconto da cogliere al volo. Oggi troviamo su Amazon l’Amazfit T-Rex Pro in offerta a un prezzo di 119,90€, con uno sconto di circa il 30% rispetto a quello di listino. Lo sconto disponibile oggi è sotto forma di coupon e lo si deve riscattare nella pagina prodotto. Il buono sconto è disponibile fino al 31 agosto, ma potrebbe esaurirsi in anticipo a causa del numero limitato di coupon ancora disponibili. L’orologio smart viene spedito dal sito di e-commerce e ti viene consegnato nel giro di pochissimi giorni. Per effettuare il reso ci sono i classici 30 giorni a disposizione.

