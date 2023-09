Amazfit T-Rex Pro, mai visto a questo prezzo: sconto superlativo

Fonte foto: Amazfit

Alla "fiera" degli smartwatch indistruttibili, l’ultima moda in fatto di orologi smart e wearable, si aggiunge anche Amazfit. In questi anni l’azienda cinese si è fatta molto apprezzare anche in Italia per i suoi dispositivi realizzati con ottima cura e lanciati a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrenza. Come ad esempio l’Amazfit T-Rex Pro, uno smartwatch rugged, cioè super resistente alle cadute, agli urti, agli sbalzi di temperatura (lo puoi utilizzare sia nel deserto sia in mezzo ai ghiaccia del Polo Nord) e anche impermeabile. Un orologio pensato per gli amanti dell’avventura, ma che mostra tutta la sua utilità anche nella vita di tutti i giorni, essendo in grado di monitorare i principali parametri vitali e più di 100 attività sportive.

Un orologio che rispetto alla concorrenza costa anche molto meno, soprattutto oggi che lo troviamo in offerta a un prezzo speciale. Il merito è del doppio sconto presente in pagina. Infatti, oltre allo sconto fisso in pagina, è disponibile un coupon del valore di 40€ che fa scendere il prezzo al minimo storico. In totale lo sconto sfiora il 30%, ma dovete essere velocissimi, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro. I coupon sono limitati e validi solo per pochi giorni.

N.B. Il prezzo presente nel box è errato, per vedere quello corretto è necessario cliccare e aprire la pagina prodotto su Amazon.

Amazfit T-Rex Pro – nero

Amazfit T-Rex Pro – verde

Amazfit T-Rex Pro: caratteristiche e funzionalità

Quando si parla di un orologio come l’Amazfit T-Rex Pro bisogna concentrarsi su uno degli aspetti principali: la sua robustezza. Lo smartwatch ha superato 15 test di resistenza che hanno messo a dura prova il "telaio" del dispositivo. Test superati a pieni voti: lo smartwatch resiste alle cadute, agli urti, è impermeabile fino a 100 metri e soprattutto non soffre gli sbalzi termici (lo puoi utilizzare sia a 50 gradi sia a -10). Questa robustezza, però, non lo rende pesante al polso: il corpo centrale pesa solamente 60 grammi.

Passando ad aspetti un po’ più tecnici, l’Amazfit T-Rex Pro è dotato di uno schermo AMOLED da 1,3" molto luminoso e con un’ottima visibilità anche sotto la luce del sole. Ottime le funzionalità pensate per la vita di tutti i i giorni e per gli amanti delle esplorazioni: lo smartwatch ti avvisa quando il meteo sta per cambiare, dispone di un monitoraggio dell’alba e del tramonto e sullo schermo mostra la fase lunare corrente. Non manca la bussola e l’altimetro barometrico, utilissimi quando si va in montagna.

Le modalità di allenamento disponibili sono più di 100, tra cui tutte quelle più in voga, come la camminata all’aperto, il trekking, ciclismo, nuoto e allenamento a corpo libero. L’algoritmo FirstBeat valuta in tempo reale il tuo allenamento e fornisce dati sintetici molto utili per capire come migliorare. Tra i sensori disponibili c’è anche un chip GNSS che utilizza i principali sistemi di geolocalizzazione per offrire una posizione veloce e immediata in qualsiasi situazione.

Non mancano funzioni per il monitoraggio della salute, come ad esempio la frequenza cardiaca. I sensori controllano anche la saturazione dell’ossigeno nel sangue, un parametro molto utile quando si va in montagna. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia fino a 18 giorni (molto dipende dall’utilizzo che se ne fa).

Amazfit T-Rex Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un doppio sconto che lo fa diventare una delle scelte migliori su Amazon. L’Amazfit T-Rex Pro è in offerta a un prezzo di 119,90€, minimo storico sul sito di e-commerce e uno dei migliori prezzi di tutto il web per un orologio super resistente. Il prezzo finale si compone di un doppio sconto: oltre a quello fisso presente in pagina, è disponibile un coupon sconto che fa risparmiare altri 40€, per uno sconto totale del 30%. Come tutti i coupon sconto presenti su Amazon, la sua durata è soggetta a limitazioni e ti consigliamo di approfittarne immediatamente, prima che la promo termini.

Amazfit T-Rex Pro – nero

Amazfit T-Rex Pro – verde

Amazfit T-Rex Pro – grigio