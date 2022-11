Amazon ti fa un grande regalo per il Black Friday: 15 euro gratis. Come ottenerli

Amazon è in vena di regali, soprattutto in questo periodo in cui sono attive migliaia di offerte per la settimana (dieci giorni in realtà) dedicata al Black Friday. E tra le nuove promozioni lanciate da pochissimo dal sito di e-commerce c’è anche questa di cui vi parleremo in questo articolo e che vi permette di ottenere gratis un buono del valore di ben 15€. Buono da dover spendere logicamente sul sito di e-commerce e che vi viene addebitato nel giro di massimo sette giorni.

L’azione da completare è molto semplice: caricare per la prima volta un’immagine su Amazon Photos. Per chi non lo sapesse, Amazon Photos è un servizio a disposizione di tutti gli abbonati ad Amazon Prime (per chi ancora non lo è, lo può fare cliccando qui e avendo un mese gratis), che permette di archiviare tutte le proprie foto alla massima risoluzione possibile senza nessun limite di spazio. Per farla semplice, è una delle migliori alternative possibili a Google Foto. Servizio molto utile, ma ancora poco conosciuto e per questo motivo Amazon invoglia i propri utenti a utilizzarlo regalando questo buono da 15 euro. Ecco cosa fare per riscattarlo e quali sono i requisiti per utilizzarlo.

Come ottenere 15 euro gratis su Amazon

Tre semplicissimi passaggi per ottenere un credito promozionale del valore di 15 euro su Amazon. Il prerequisito è quello di essere iscritto ad Amazon Prime, unico modo per potere accedere ad Amazon Photos, il servizio che vi permetterà di ricevere il buono sconto di 15€. Ecco cosa bisogna fare.

In primis accedere ad Amazon Photos (tramite l’app dello smartphone) utilizzando le credenziali di Amazon Prime. A questo punto basta caricare un’immagine presente sullo smartphone per ricevere il buono sconto di 15€. Inoltre, effettuando il backup delle immagini e video presenti sullo smartphone su Amazon Photos si libererà anche spazio utile sul dispositivo. Il credito promozionale verrà caricato sul proprio account Amazon entro sette giorni e dovrà essere utilizzato entro il 15 dicembre 2022.

Requisiti per spendere il buono sconto da 15€ su Amazon

Una volta ottenuto il credito promozionale, ci sono dei requisiti da rispettare per poter spendere il buono sconto di 15€. Il più importante riguarda l’importo dell’acquisto: deve essere almeno di 40€. Inoltre, il prodotto (o i prodotti) acquistato deve essere spedito e venduto direttamente da Amazon e non da prodotti terzi. Il buono non può essere utilizzato per gli acquisti su Amazon Warehouse o per i buoni regalo Amazon. Inoltre, l’offerta è attiva solamente fino al 30 novembre 2022, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

L’offerta promozionale è valida dalle ore 00:01 del 1 novembre 2022 alle ore 23:59 del 30 novembre 2022.

La promozione si applica solo ai clienti Amazon Prime idonei che caricano per la prima volta almeno una foto tramite l’app Amazon Photos durante il periodo promozionale.

Il codice promozionale può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon

Sono esclusi: prodotti i venduti da terzi, i Warehouse Deals Amazon e i prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it. Inoltre, il buono non può essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati.

Il buono di 15€ arriva proprio nel momento perfetto, quando sono attive migliaia di offerte per la settimana del Black Friday. Offerte che puoi scoprire cliccando su uno dei due link presenti qui in basso.

