Amazon, ecco gli smartphone da comprare oggi: 80% di sconto

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Le promo speciali non mancano mai su Amazon, bisogna solamente essere bravi e lesti nell’approfittarne. Anche oggi 29 maggio il sito di e-commerce ci riserva nuove sorprese su alcuni dei prodotti più amati e acquistati sul sito di e-commerce. Come sempre i protagonisti della giornata sono gli smartphone, con modelli da poco usciti sul mercato disponibili con sconti mai visti prima. A catturare l’attenzione è sicuramente lo smartphone Blackview che troviamo con un doppio sconto che fa risparmiare l’80% sul prezzo consigliato e lo paghi meno di 90 euro. Ottima offerta anche per lo smart TV lowcost Amazon Fire TV Serie 2 da 32 pollici: grazie allo sconto del 36% approfitti del minimo storico.

Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte della giornata che riguarda i prodotti tech, ma anche gli elettrodomestici per la casa diventati sempre più smart in questi ultimi anni. Tutte le promo sono raccolte nella lista qui in basso: ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Per molti dispositivi c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Non farti scappare queste opportunità, le offerte potrebbero scadere da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 29 maggio

Smartphone

Galaxy S24. Prezzo in picchiata e offerta shock. Oggi su Amazon trovi lo smartphone top di Samsung con uno sconto del 43% e risparmi più di 400 euro . Approfitti del minimo storico e acquisti uno smartphone con ottime caratteristiche e uno dei pochi ad avere ancora delle dimensioni compatte. Schermo da 6,2 pollici e fotocamera professionale da 50 megapixel.

e Oggi su Amazon trovi lo smartphone top di Samsung con uno e . Approfitti del minimo storico e acquisti uno smartphone con ottime caratteristiche e uno dei pochi ad avere ancora delle dimensioni compatte. Schermo da 6,2 pollici e fotocamera professionale da 50 megapixel. Motorola edge 50. Calo di prezzo e minimo storico. Se siete alla ricerca di uno smartphone top senza voler spendere una cifra esagerata, questo è il modello che fa per voi. Il telefono Motorola è disponibile con uno sconto del 33% e risparmi 200 euro . Offerta esclusiva Amazon e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero .

Se siete alla ricerca di uno smartphone top senza voler spendere una cifra esagerata, questo è il modello che fa per voi. Il telefono Motorola è disponibile con uno e . Offerta esclusiva Amazon e lo puoi anche pagare in . Galaxy A35. Offerta lampo irripetibile. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A35 con uno sconto del 35% e al prezzo più basso dell’ultimo periodo . Ottimo smartphone medio di gamma con componenti di livello superiore. Una delle migliori scelte di oggi sotto la fascia dei 300 euro.

con uno e al . Ottimo smartphone medio di gamma con componenti di livello superiore. Una delle migliori scelte di oggi sotto la fascia dei 300 euro. Smartphone Blackview. Torna in promo uno degli smartphone più acquistati degli ultimi mesi. Lo smartphone Blackview è disponibile con un doppio sconto che ti fa risparmiare ben il 78%. Al primo coupon del 50%, ne puoi aggiungere un secondo che ti fa scendere il prezzo di altri 110 euro. E lo paghi meno di 90 euro.

Dispositivi Amazon

Tornano in offerta sul sito di e-commerce alcuni prodotti a marchio Amazon. In questa lista abbiamo raccolto alcune delle migliori promo che trovi oggi.

Echo Auto. Sconto del 57% e prezzo mini. Un’offerta che non devi assolutamente farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi l’ Echo Auto a meno di 30 euro e fai un super affare. Si tratta di una cassa Bluetooth con Alexa integrata da collegare all’auto per renderla ancora più intelligente. Oltre ad ascoltare la musica, puoi anche controllare i dispositivi smart presenti in casa.

e prezzo mini. Un’offerta che non devi assolutamente farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi l’ a e fai un super affare. Si tratta di una cassa Bluetooth con Alexa integrata da collegare all’auto per renderla ancora più intelligente. Oltre ad ascoltare la musica, puoi anche controllare i dispositivi smart presenti in casa. Blink Video Doorbell. Tra i prodotti per la smart home più venduti di oggi c’è il Blink Video Doorbell , campanello smart che migliora la sicurezza della tua abitazione. Solo grazie allo sconto del 30% lo paghi meno di 30 euro. Facile da utilizzare e da installare. Ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo.

per la smart home , campanello smart che migliora la sicurezza della tua abitazione. Solo grazie allo lo Facile da utilizzare e da installare. Ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo. Blink Outdoor 4. Ecco una novità Amazon disponibile con una promo lancio imperdibile. La Blink Outdoor 4 è la nuova telecamera per l’esterno che ti aiuta a proteggere la tua abitazione dai malviventi. Grazie all’offerta di oggi è disponibile con uno sconto del 25%. La più venduta su Amazon in questo momento.

Smartwatch

Garmin vivoactive 5. Minimo storico e risparmi 100 euro . Lo smartwatch di Garmin disponibile in offerta è perfetto sia per la vita quotidiana sia per chi ama fare sport. Monitora costantemente i principali parametri vitali e supporta più di 30 sport . Non manca il coach del sonno che ti aiuta a migliorare il riposo notturno. Autonomia fino a 11 giorni.

e . Lo smartwatch di Garmin disponibile in offerta è perfetto sia per la vita quotidiana sia per chi ama fare sport. Monitora costantemente i principali parametri vitali e . Non manca il coach del sonno che ti aiuta a migliorare il riposo notturno. Autonomia fino a 11 giorni. Polar Running watch. Giornata dedicata agli sportwatch. Se sei un appassionato di corsa, il Polar Running watch disponibile con uno sconto del 34% è quello che fa per te. Da oggi lo trovi al minimo storico e risparmi quasi 100 euro. Funzionalità avanzate per l’allenamento e il recupero. È come avere un coach sempre al proprio polso.

Smart TV

Smart TV Sony Bravia 43 pollici. Metà prezzo per questo ottimo smart TV Sony Bravia da 43 pollici . Solo acquistandolo oggi risparmi più di 300 euro e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero . Ottima qualità delle immagini, processore avanzato e grazie al supporto a Google TV è compatibile con tutte le principali app di streaming.

per questo . Solo acquistandolo oggi e puoi anche . Ottima qualità delle immagini, processore avanzato e grazie al supporto a Google TV è compatibile con tutte le principali app di streaming. Amazon TV Series 2. Se hai bisogno di un televisore compatto e vuoi spendere poco, l’Amazon Fire TV Serie 2 da 32 pollici è quello che fa per te. Da oggi lo trovi con uno sconto del 36% e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini in alta definizione e grazie al sistema operativo Fire TV puoi vedere tutti i tuoi film e serie TV preferiti.

Console

PlayStation 5 Slim. Sconto lampo e minimo storico per la console Sony di ultima generazione. Solamente acquistandola oggi risparmi ben 100 euro e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Nella confezione è presente anche il controller DualShock. A questo prezzo è da comprare subito.

Elettrodomestici

NARWAL Freo X Ultra. Tra le migliori offerte di oggi c’è sicuramente questo robot aspirapolvere top di gamma di NARWAL . Oltre allo sconto del 32% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 143 euro e risparmi ben 450 euro su quello di listino. Robot aspirapolvere lavapavimenti top di gamma, con grande potenza di aspirazione, tecnologie di ultima generazione e stazione per lo svuotamento automatico.

. Oltre allo presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che fa e su quello di listino. Robot aspirapolvere lavapavimenti top di gamma, con grande potenza di aspirazione, tecnologie di ultima generazione e stazione per lo svuotamento automatico. LEFANT M1. Offerta lampo e sconto del 58% . Se vuoi spendere un po’ di meno, trovi sempre in offerta speciale questo robot aspirapolvere e lavapavimenti di Lefant. Mappatura intelligente di tutta l’abitazione, lunga autonomia e adatto anche a raccogliere i peli degli animali e a pulire i pavimenti duri.

e . Se vuoi spendere un po’ di meno, trovi sempre in offerta speciale questo robot aspirapolvere e lavapavimenti di Lefant. Mappatura intelligente di tutta l’abitazione, lunga autonomia e adatto anche a raccogliere i peli degli animali e a pulire i pavimenti duri. Bialetti Tutto Crema. Tra gli elettrodomestici più acquistati oggi su Amazon c’è questo montalatte Bialetti facilissimo da utilizzare e disponibile con uno sconto del 40% . Lo paghi meno di 20 euro e ti aiuta a preparare un cappuccino come quello del bar. Crema di altte perfetta in soli dieci secondi. Lo puoi anche lavare in lavastoviglie.

facilissimo da utilizzare e disponibile con uno . Lo e ti aiuta a preparare un cappuccino come quello del bar. Crema di altte perfetta in soli dieci secondi. Lo puoi anche lavare in lavastoviglie. Lavatrice LG. Prezzo al minimo per questa lavatrice LG con cestello da 9 chilogrammi. Grazie allo sconto del 34% risparmi quasi 200 euro e la puoi anche pagare a rate a tasso zero. Classe di efficienza energetica A, è dotata di tanti programmi di lavaggio, anche rapidi.

Salute

Oral-B iO6. Offerta “prendi 2 e paghi 1” irrinunciabile. Da oggi su Amazon sono è presente la confezione con 2 spazzolini elettrici Oral-B iO 6 con uno sconto del 53% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. L’occasione è speciale e li puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Risultati tangibili dopo poche settimane.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui