Amazon Fire TV sempre più inclusiva: può essere ascoltata dai non udenti

Amazon ha annunciato una novità tutta dedicata ai suoi utenti con problemi di udito, in particolare alle persone sorde o con ridotte capacità uditive che usano un impianto cocleare per sentire i suoni. La novità consiste nel fatto che adesso le Amazon Fire TV diventano compatibili con ASHA, cioè Audio Streaming for Hearing Aids (streaming audio per gli apparecchi acustici). Il protocollo ASHA mette in contatto gli apparecchi acustici con i dispositivi elettronici come smartphone e Smart TV facendo passare, grazie alla connessione Bluetooth, il suono direttamente nel dispositivo posto nell’orecchio. Questo migliora molto la qualità dell’ascolto, perché minimizza i rischi di eco e rimbombo e quasi azzera la latenza.

Fire TV Cube con ASHA: come funziona

Amazon ha presentato lo streaming audio diretto da dispositivo Fire TV Cube a un impianto acustico Cochlear con processori audio Cochlear Nucleus 8, Nucleus 7, Nucleus Kans 2 e Baha 6 Max. Cochlear è un’azienda australiana, ma i suoi dispositivi sono in vendita anche in Italia.

Così, per i portatori di impianti acustici Cochlear italiani, sarà possibile ascoltare l’audio di app di streaming come Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e tante altre ma anche usare i comandi di Amazon Alexa, ascoltare la musica.

Gli utenti di impianti audio Cochlear possono ora accoppiare l’apparecchio acustico con la TV direttamente selezionando dalla Fire TV Impostazioni > Accessibilità a apparecchi acustici e seguendo poi le istruzioni visibili sullo schermo della Smart TV.

Fire TV Cube: altre funzioni inclusive

Fire TV Cube ha anche moltissime altre funzioni inclusive che aiutano gli utenti ipoudenti, ipovedenti e con mobilità ridotta. Il fatto stesso che si possano comandare degli elettrodomestici con i comandi vocali di Alexa, d’altronde, è un enorme vantaggio per chi è affetto da diverse disabilità.

Gli utenti non udenti che usano Fire TV Cube possono attivare dalle impostazioni di Accessibilità di Fire TV i sottotitoli che riportano dialoghi, suoni o azioni di film e serie TV. Con la funzione VoiceView, si attiva un lettore ad alta voce che guida gli utenti ipovedenti durante la navigazione tra le opzioni o le impostazioni dei menu.

Anche le descrizioni audio aiutano l’utente ipovedente a comprendere meglio le scene, le azioni e i personaggi durante la visione di un film o di una serie TV e inoltre possono essere impostate come predefinite su Prime Video poiché aiutano a comprendere meglio le anteprime.

Con la funzione testo ad alto contrasto vengono modificate le impostazioni di colore dei caratteri e dello sfondo che servono a rendere più facile e chiara la lettura. La funzione banner testuale invece aiuta a raggruppare il testo descrittivo in un unico punto dello schermo ed è utile per gli utenti che hanno deficit visivi.

Infine, con la funzione lente di ingrandimento, utile agli utenti ipovedenti si facilita la lettura del testo poiché viene ingrandito.